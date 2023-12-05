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Битва за Москву. Контрнаступление - РИА Новости, 05.12.2023
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12:27 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/voyna-1913848321.html
Битва за Москву. Контрнаступление
Битва за Москву. Контрнаступление - РИА Новости, 05.12.2023
Битва за Москву. Контрнаступление
82 года назад началось контрнаступление советских войск в ходе битвы за Москву с немецко-фашистскими захватчиками.
2023-12-05T12:27
2023-12-05T12:27
видео
москва
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Первоначально Красная Армия приняла оборонительное положение и отступала с большими потерями на всех фронтах. Однако именно 5 декабря 1941 года все изменилось: советские войска пошли в наступление и отбросили немцев на 100 км.
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353
60
353
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Битва за Москву. Контрнаступление
82 года назад началось контрнаступление советских войск в ходе битвы за Москву с немецко-фашистскими захватчиками. Первоначально Красная Армия приняла оборонительное положение и отступала с большими потерями на всех фронтах. Однако именно 5 декабря 1941 года все изменилось: советские войска пошли в наступление и отбросили немцев на 100 км.
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60
видео, москва, видео
Видео, Москва
Битва за Москву. Контрнаступление
82 года назад началось контрнаступление советских войск в ходе битвы за Москву с немецко-фашистскими захватчиками.
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Битва за Москву. Контрнаступление

Читать ria.ru в
82 года назад началось контрнаступление советских войск в ходе битвы за Москву с немецко-фашистскими захватчиками.
Первоначально Красная Армия приняла оборонительное положение и отступала с большими потерями на всех фронтах. Однако именно 5 декабря 1941 года все изменилось: советские войска пошли в наступление и отбросили немцев на 100 км.
 
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