https://ria.ru/20231205/voyna-1913848321.html
Битва за Москву. Контрнаступление
Битва за Москву. Контрнаступление - РИА Новости, 05.12.2023
Битва за Москву. Контрнаступление
82 года назад началось контрнаступление советских войск в ходе битвы за Москву с немецко-фашистскими захватчиками.
2023-12-05T12:27
2023-12-05T12:27
2023-12-05T12:27
видео
москва
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Первоначально Красная Армия приняла оборонительное положение и отступала с большими потерями на всех фронтах. Однако именно 5 декабря 1941 года все изменилось: советские войска пошли в наступление и отбросили немцев на 100 км.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913844801_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3b402172cbeb0db76a26eaf8d37d25b9.jpg
Битва за Москву. Контрнаступление
82 года назад началось контрнаступление советских войск в ходе битвы за Москву с немецко-фашистскими захватчиками.
Первоначально Красная Армия приняла оборонительное положение и отступала с большими потерями на всех фронтах. Однако именно 5 декабря 1941 года все изменилось: советские войска пошли в наступление и отбросили немцев на 100 км.
2023-12-05T12:27
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PT3M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, видео
Битва за Москву. Контрнаступление
82 года назад началось контрнаступление советских войск в ходе битвы за Москву с немецко-фашистскими захватчиками.
2023-12-05T12:27
true
PT3M16S
Битва за Москву. Контрнаступление
82 года назад началось контрнаступление советских войск в ходе битвы за Москву с немецко-фашистскими захватчиками.
Первоначально Красная Армия приняла оборонительное положение и отступала с большими потерями на всех фронтах. Однако именно 5 декабря 1941 года все изменилось: советские войска пошли в наступление и отбросили немцев на 100 км.