https://ria.ru/20231205/voyna-1913848321.html

Битва за Москву. Контрнаступление

Битва за Москву. Контрнаступление - РИА Новости, 05.12.2023

Битва за Москву. Контрнаступление

82 года назад началось контрнаступление советских войск в ходе битвы за Москву с немецко-фашистскими захватчиками.

2023-12-05T12:27

2023-12-05T12:27

2023-12-05T12:27

видео

москва

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Первоначально Красная Армия приняла оборонительное положение и отступала с большими потерями на всех фронтах. Однако именно 5 декабря 1941 года все изменилось: советские войска пошли в наступление и отбросили немцев на 100 км.

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Битва за Москву. Контрнаступление 82 года назад началось контрнаступление советских войск в ходе битвы за Москву с немецко-фашистскими захватчиками. Первоначально Красная Армия приняла оборонительное положение и отступала с большими потерями на всех фронтах. Однако именно 5 декабря 1941 года все изменилось: советские войска пошли в наступление и отбросили немцев на 100 км. 2023-12-05T12:27 true PT3M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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