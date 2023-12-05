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В Ростове-на-Дону привлекут инвесторов для восстановления аварийных домов - РИА Новости, 05.12.2023
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Ростовская область
 
17:07 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/vosstanovlenie-1913934125.html
В Ростове-на-Дону привлекут инвесторов для восстановления аварийных домов
В Ростове-на-Дону привлекут инвесторов для восстановления аварийных домов - РИА Новости, 05.12.2023
В Ростове-на-Дону привлекут инвесторов для восстановления аварийных домов
Инвесторов будут привлекать для восстановления аварийных многоквартирных домов в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:07
2023-12-05T17:07
ростовская область
ростов-на-дону
жилье
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Инвесторов будут привлекать для восстановления аварийных многоквартирных домов в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. По его словам, аварийные многоквартирные дома в центре города вызывают много вопросов. Заброшенные строения подвергаются вандализму, в них происходят пожары. Помимо затрат на расселение, муниципалитет несёт расходы на снос либо реконструкцию таких объектов, что представляет большую нагрузку на бюджет. "Вместе с депутатами городской думы нашли механизм и разработали документацию, позволяющую привлекать инвесторов для восстановления таких зданий", - сказал Логвиненко. Он отметил, что первый такой дом уже продан с открытого аукциона. Это объект по адресу улица Социалистическая, 128 литер А. В казну города поступили 66 миллионов рублей, которые будут направлены на нужды города. "У дома появился хозяин. Он будет следить за состоянием аварийного объекта и заниматься его реконструкцией. Мы в свою очередь выстроим взаимодействие с инвесторами и проектировщиками, чтобы при реконструкции дома соответствовали архитектурному облику исторической части города", - отметил глава администрации Ростова. Логвиненко выразил уверенность, что данная практика привлечет инвестиции бизнеса для сохранения и развития центра города.
https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911570358.html
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ростов-на-дону, жилье, алексей логвиненко
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Жилье, Алексей Логвиненко
В Ростове-на-Дону привлекут инвесторов для восстановления аварийных домов

Инвесторов привлекут для восстановления аварийных домов в центре Ростова-на-Дону

© iStock.com / aleks0649Соборный переулок в Ростове-на-Дону
Соборный переулок в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© iStock.com / aleks0649
Соборный переулок в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Инвесторов будут привлекать для восстановления аварийных многоквартирных домов в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
По его словам, аварийные многоквартирные дома в центре города вызывают много вопросов. Заброшенные строения подвергаются вандализму, в них происходят пожары. Помимо затрат на расселение, муниципалитет несёт расходы на снос либо реконструкцию таких объектов, что представляет большую нагрузку на бюджет.
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"Вместе с депутатами городской думы нашли механизм и разработали документацию, позволяющую привлекать инвесторов для восстановления таких зданий", - сказал Логвиненко.
Он отметил, что первый такой дом уже продан с открытого аукциона. Это объект по адресу улица Социалистическая, 128 литер А. В казну города поступили 66 миллионов рублей, которые будут направлены на нужды города.
"У дома появился хозяин. Он будет следить за состоянием аварийного объекта и заниматься его реконструкцией. Мы в свою очередь выстроим взаимодействие с инвесторами и проектировщиками, чтобы при реконструкции дома соответствовали архитектурному облику исторической части города", - отметил глава администрации Ростова.
Логвиненко выразил уверенность, что данная практика привлечет инвестиции бизнеса для сохранения и развития центра города.
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