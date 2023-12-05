https://ria.ru/20231205/vosstanovlenie-1913934125.html

В Ростове-на-Дону привлекут инвесторов для восстановления аварийных домов

В Ростове-на-Дону привлекут инвесторов для восстановления аварийных домов - РИА Новости, 05.12.2023

В Ростове-на-Дону привлекут инвесторов для восстановления аварийных домов

Инвесторов будут привлекать для восстановления аварийных многоквартирных домов в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:07

2023-12-05T17:07

2023-12-05T17:07

ростовская область

ростов-на-дону

жилье

алексей логвиненко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912723569_19:0:3658:2047_1920x0_80_0_0_58ed5c5bf241427442bdfca0519335e7.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Инвесторов будут привлекать для восстановления аварийных многоквартирных домов в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. По его словам, аварийные многоквартирные дома в центре города вызывают много вопросов. Заброшенные строения подвергаются вандализму, в них происходят пожары. Помимо затрат на расселение, муниципалитет несёт расходы на снос либо реконструкцию таких объектов, что представляет большую нагрузку на бюджет. "Вместе с депутатами городской думы нашли механизм и разработали документацию, позволяющую привлекать инвесторов для восстановления таких зданий", - сказал Логвиненко. Он отметил, что первый такой дом уже продан с открытого аукциона. Это объект по адресу улица Социалистическая, 128 литер А. В казну города поступили 66 миллионов рублей, которые будут направлены на нужды города. "У дома появился хозяин. Он будет следить за состоянием аварийного объекта и заниматься его реконструкцией. Мы в свою очередь выстроим взаимодействие с инвесторами и проектировщиками, чтобы при реконструкции дома соответствовали архитектурному облику исторической части города", - отметил глава администрации Ростова. Логвиненко выразил уверенность, что данная практика привлечет инвестиции бизнеса для сохранения и развития центра города.

https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911570358.html

https://ria.ru/20231123/raskhody-1911374153.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, жилье, алексей логвиненко