https://ria.ru/20231205/volontery-1913991765.html

"Серебряные" волонтеры на Алтае помогает участникам спецоперации

"Серебряные" волонтеры на Алтае помогает участникам спецоперации - РИА Новости, 05.12.2023

"Серебряные" волонтеры на Алтае помогает участникам спецоперации

Многотысячный отряд "серебряных" волонтеров в Алтайском крае варит свечи, плетёт маскировочные сети и вяжет тёплые вещи участникам спецоперации, рассказала... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T21:26

2023-12-05T21:26

2023-12-05T21:26

надежные люди

общество

алтайский край

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БАРНАУЛ, 5 дек - РИА Новости. Многотысячный отряд "серебряных" волонтеров в Алтайском крае варит свечи, плетёт маскировочные сети и вяжет тёплые вещи участникам спецоперации, рассказала министр социальной защиты региона Наталья Оськина в своём Telegram-канале. "Особая благодарность многотысячному отряду "серебряных" волонтеров. Сегодня они активно поддерживают наших бойцов СВО: плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, варят свечи, пишут письма с добрыми пожеланиями", - написала Оськина.Министр поздравила алтайских добровольцев с днём волонтёра и поблагодарила за помощь, поддержку, доброту и хорошие дела.

https://ria.ru/20231018/svechi-1903614162.html

алтайский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, алтайский край