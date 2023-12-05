https://ria.ru/20231205/volontery-1913991765.html
"Серебряные" волонтеры на Алтае помогает участникам спецоперации
"Серебряные" волонтеры на Алтае помогает участникам спецоперации - РИА Новости, 05.12.2023
"Серебряные" волонтеры на Алтае помогает участникам спецоперации
Многотысячный отряд "серебряных" волонтеров в Алтайском крае варит свечи, плетёт маскировочные сети и вяжет тёплые вещи участникам спецоперации, рассказала... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:26
2023-12-05T21:26
2023-12-05T21:26
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алтайский край
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БАРНАУЛ, 5 дек - РИА Новости. Многотысячный отряд "серебряных" волонтеров в Алтайском крае варит свечи, плетёт маскировочные сети и вяжет тёплые вещи участникам спецоперации, рассказала министр социальной защиты региона Наталья Оськина в своём Telegram-канале. "Особая благодарность многотысячному отряду "серебряных" волонтеров. Сегодня они активно поддерживают наших бойцов СВО: плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, варят свечи, пишут письма с добрыми пожеланиями", - написала Оськина.Министр поздравила алтайских добровольцев с днём волонтёра и поблагодарила за помощь, поддержку, доброту и хорошие дела.
https://ria.ru/20231018/svechi-1903614162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алтайский край
Надежные люди, Общество, Алтайский край
"Серебряные" волонтеры на Алтае помогает участникам спецоперации
Многотысячный отряд "серебряных" волонтеров на Алтае помогает участникам СВО