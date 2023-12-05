https://ria.ru/20231205/volontery-1913791318.html
Волонтеры передали российским военным в зоне СВО беспилотники и генераторы
Волонтеры передали российским военным в зоне СВО беспилотники и генераторы - РИА Новости, 05.12.2023
Волонтеры передали российским военным в зоне СВО беспилотники и генераторы
Волонтерское движение "Батальон" передало беспилотники и генератор российским военным, обороняющим берег Каховского водохранилища в Запорожской области. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T07:07
2023-12-05T07:07
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Волонтерское движение "Батальон" передало беспилотники и генератор российским военным, обороняющим берег Каховского водохранилища в Запорожской области. Командир одного из подразделений рассказал журналистам, что дроны нужны военным в том числе для обнаружения противника и корректировки огня. "Идет контрбатарейная борьба. Работают наши артиллеристы. Мы помогаем им с обнаружением противника, с корректировкой. <…> Сейчас все завязано на электронике: рации, коптеры, оптические прицелы и тепловизоры. Все это заряжается, в этом нам поможет генератор", – сказал он. "Качество работы подразделения станет лучше. Повысится боеспособность благодаря "птичкам" (БПЛА – ред.) и генераторам. "Птичка" – это самая незаменимая вещь и в обороне, и в наступлении", – добавил боец. Лидер "Батальона" Полина Васильева рассказала, что кроме дронов и генераторов на позиции доставлены обувь, предметы медицины, короба для пулеметов и многое другое, что поможет военным выполнять задачи.
https://ria.ru/20231201/pomosch-1913145974.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, запорожская область
Надежные люди, Безопасность, Запорожская область
Волонтеры передали российским военным в зоне СВО беспилотники и генераторы
Волонтеры передали бойцам на берегу Каховского водохранилища БПЛА и генераторы
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Волонтерское движение "Батальон" передало беспилотники и генератор российским военным, обороняющим берег Каховского водохранилища в Запорожской области.
Командир одного из подразделений рассказал журналистам, что дроны нужны военным в том числе для обнаружения противника и корректировки огня.
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"Идет контрбатарейная борьба. Работают наши артиллеристы. Мы помогаем им с обнаружением противника, с корректировкой. <…> Сейчас все завязано на электронике: рации, коптеры, оптические прицелы и тепловизоры. Все это заряжается, в этом нам поможет генератор", – сказал он.
"Качество работы подразделения станет лучше. Повысится боеспособность благодаря "птичкам" (БПЛА – ред.) и генераторам. "Птичка" – это самая незаменимая вещь и в обороне, и в наступлении", – добавил боец.
Лидер "Батальона" Полина Васильева рассказала, что кроме дронов и генераторов на позиции доставлены обувь, предметы медицины, короба для пулеметов и многое другое, что поможет военным выполнять задачи.
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