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На Сахалине военный получил срок за побег из зоны СВО

На Сахалине военный получил срок за побег из зоны СВО - РИА Новости, 05.12.2023

На Сахалине военный получил срок за побег из зоны СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который сбежал из зоны проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:34

2023-12-05T10:34

2023-12-05T12:20

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 дек — РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который сбежал из зоны проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба суда. "Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.Кроме того, подсудимого лишили воинского звания гвардии ефрейтор.Фигуранта дела взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.Как установил суд, 4 июля подсудимый "из-за трусости решил временно уклониться от службы". Он самовольно оставил воинскую часть в Донецкой Народной Республике и скрывался до 4 сентября, когда самостоятельно явился в воинскую часть Южно-Сахалинска.Уголовное дело расследовали по статье "Самовольное оставление части или места службы".

https://ria.ru/20231123/prigovor-1911448478.html

донецкая народная республика

сахалин

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, донецкая народная республика, сахалин, россия