https://ria.ru/20231205/voennyy-1913813165.html
На Сахалине военный получил срок за побег из зоны СВО
На Сахалине военный получил срок за побег из зоны СВО - РИА Новости, 05.12.2023
На Сахалине военный получил срок за побег из зоны СВО
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который сбежал из зоны проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:34
2023-12-05T10:34
2023-12-05T12:20
происшествия
донецкая народная республика
сахалин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719153_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_090d4a6149d3b4e895254c83d8c44988.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 дек — РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который сбежал из зоны проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба суда. "Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.Кроме того, подсудимого лишили воинского звания гвардии ефрейтор.Фигуранта дела взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.Как установил суд, 4 июля подсудимый "из-за трусости решил временно уклониться от службы". Он самовольно оставил воинскую часть в Донецкой Народной Республике и скрывался до 4 сентября, когда самостоятельно явился в воинскую часть Южно-Сахалинска.Уголовное дело расследовали по статье "Самовольное оставление части или места службы".
https://ria.ru/20231123/prigovor-1911448478.html
донецкая народная республика
сахалин
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719153_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_c29b1158f55583a7cbae1f2423810edf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, сахалин, россия
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Сахалин, Россия
На Сахалине военный получил срок за побег из зоны СВО
На Сахалине военного приговорили к шести годам колонии за побег из зоны СВО