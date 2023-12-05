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На Сахалине военный получил срок за побег из зоны СВО - РИА Новости, 05.12.2023
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10:34 05.12.2023 (обновлено: 12:20 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/voennyy-1913813165.html
На Сахалине военный получил срок за побег из зоны СВО
На Сахалине военный получил срок за побег из зоны СВО - РИА Новости, 05.12.2023
На Сахалине военный получил срок за побег из зоны СВО
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который сбежал из зоны проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:34
2023-12-05T12:20
происшествия
донецкая народная республика
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 дек — РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который сбежал из зоны проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба суда. "Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.Кроме того, подсудимого лишили воинского звания гвардии ефрейтор.Фигуранта дела взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.Как установил суд, 4 июля подсудимый "из-за трусости решил временно уклониться от службы". Он самовольно оставил воинскую часть в Донецкой Народной Республике и скрывался до 4 сентября, когда самостоятельно явился в воинскую часть Южно-Сахалинска.Уголовное дело расследовали по статье "Самовольное оставление части или места службы".
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происшествия, донецкая народная республика, сахалин, россия
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Сахалин, Россия
На Сахалине военный получил срок за побег из зоны СВО

На Сахалине военного приговорили к шести годам колонии за побег из зоны СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 дек — РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который сбежал из зоны проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба суда.
"Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Кроме того, подсудимого лишили воинского звания гвардии ефрейтор.
Фигуранта дела взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
Как установил суд, 4 июля подсудимый "из-за трусости решил временно уклониться от службы". Он самовольно оставил воинскую часть в Донецкой Народной Республике и скрывался до 4 сентября, когда самостоятельно явился в воинскую часть Южно-Сахалинска.
Уголовное дело расследовали по статье "Самовольное оставление части или места службы".
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