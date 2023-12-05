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Власти Владивостока запретили выходить на лед - РИА Новости, 05.12.2023
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03:59 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/vladivostok-1913783521.html
Власти Владивостока запретили выходить на лед
Власти Владивостока запретили выходить на лед - РИА Новости, 05.12.2023
Власти Владивостока запретили выходить на лед
Власти Владивостока запретили выход на лед водных объектов города до 31 декабря и с 1 марта, сообщает мэрия. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T03:59
2023-12-05T03:59
владивосток
константин шестаков
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Власти Владивостока запретили выход на лед водных объектов города до 31 декабря и с 1 марта, сообщает мэрия. "Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков. Документ вступил в силу сегодня, 5 декабря. Согласно постановлению, во Владивостоке запрещен выход людей на лед водных объектов во время ледостава - до 31 декабря 2023 года и во время распадения льда - с 1 марта 2024 года. При этом выезд на лед на автомобилях запрещен на протяжении всего года", - говорится в сообщении. Уточняется, что выход на лед во время действия постановления называется штрафом в 500 рублей, выезд - от 1 до 50 тысяч рублей. Власти отмечают, что прочный ледовый покров еще не сформировался, находиться на нем опасно.
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владивосток, константин шестаков, общество
Владивосток, Константин Шестаков, Общество
Власти Владивостока запретили выходить на лед

Власти Владивостока запретили выход на лед до 31 декабря и с 1 марта

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУссурийский залив во Владивостоке
Уссурийский залив во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Уссурийский залив во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Власти Владивостока запретили выход на лед водных объектов города до 31 декабря и с 1 марта, сообщает мэрия.
"Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков. Документ вступил в силу сегодня, 5 декабря. Согласно постановлению, во Владивостоке запрещен выход людей на лед водных объектов во время ледостава - до 31 декабря 2023 года и во время распадения льда - с 1 марта 2024 года. При этом выезд на лед на автомобилях запрещен на протяжении всего года", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что выход на лед во время действия постановления называется штрафом в 500 рублей, выезд - от 1 до 50 тысяч рублей. Власти отмечают, что прочный ледовый покров еще не сформировался, находиться на нем опасно.
 
ВладивостокКонстантин ШестаковОбщество
 
 
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