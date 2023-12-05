https://ria.ru/20231205/vladivostok-1913783521.html
Власти Владивостока запретили выходить на лед
Власти Владивостока запретили выходить на лед - РИА Новости, 05.12.2023
Власти Владивостока запретили выходить на лед
Власти Владивостока запретили выход на лед водных объектов города до 31 декабря и с 1 марта, сообщает мэрия. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T03:59
2023-12-05T03:59
2023-12-05T03:59
владивосток
константин шестаков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151409/08/1514090875_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3e3ca584060251bb1f93170dac72646d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Власти Владивостока запретили выход на лед водных объектов города до 31 декабря и с 1 марта, сообщает мэрия. "Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков. Документ вступил в силу сегодня, 5 декабря. Согласно постановлению, во Владивостоке запрещен выход людей на лед водных объектов во время ледостава - до 31 декабря 2023 года и во время распадения льда - с 1 марта 2024 года. При этом выезд на лед на автомобилях запрещен на протяжении всего года", - говорится в сообщении. Уточняется, что выход на лед во время действия постановления называется штрафом в 500 рублей, выезд - от 1 до 50 тысяч рублей. Власти отмечают, что прочный ледовый покров еще не сформировался, находиться на нем опасно.
https://ria.ru/20231125/baydarochniki-1911843715.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151409/08/1514090875_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_fd6b304ce3383dfd42c08329283c0775.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, константин шестаков, общество
Владивосток, Константин Шестаков, Общество
Власти Владивостока запретили выходить на лед
Власти Владивостока запретили выход на лед до 31 декабря и с 1 марта