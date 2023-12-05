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В кабмин внесли проект о повышении предельной суммы возмещения по вкладам - РИА Новости, 05.12.2023
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00:09 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/vklady-1913773069.html
В кабмин внесли проект о повышении предельной суммы возмещения по вкладам
В кабмин внесли проект о повышении предельной суммы возмещения по вкладам - РИА Новости, 05.12.2023
В кабмин внесли проект о повышении предельной суммы возмещения по вкладам
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым направили на отзыв в правительство законопроект,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T00:09
2023-12-05T00:09
экономика
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым направили на отзыв в правительство законопроект, предусматривающий повышение предельной суммы страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей, законопроект приводится в Telegram-канале Нилова. "С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", согласно которым предельный размер страхового возмещения по банковским вкладам увеличивается с 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что сейчас по закону максимальный размер страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей, а с 2014 года, когда был установлен этот предел, по нынешнее время инфляция составила 68,16%. Санкции, как указно, также отразились на темпах роста отечественной экономики и стабильности финансовой системы. "Вместе с тем роль банковских вкладов в жизни общества как средства сохранения денежных средств в текущих обстоятельствах не только не теряет свою актуальность, но и многократно усиливается. В связи с экономическими санкциями, непредсказуемостью фондового рынка и роста процентных ставок банковские вклады становятся надежным способом сохранения и сбережения денежных средств", - отмечается в документе.
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экономика, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Экономика, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В кабмин внесли проект о повышении предельной суммы возмещения по вкладам

ЛДПР внесла в кабмин проект о повышении предельной суммы возмещения по вкладам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым направили на отзыв в правительство законопроект, предусматривающий повышение предельной суммы страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей, законопроект приводится в Telegram-канале Нилова.
«
"С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", согласно которым предельный размер страхового возмещения по банковским вкладам увеличивается с 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
Уточняется, что сейчас по закону максимальный размер страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей, а с 2014 года, когда был установлен этот предел, по нынешнее время инфляция составила 68,16%. Санкции, как указно, также отразились на темпах роста отечественной экономики и стабильности финансовой системы.
"Вместе с тем роль банковских вкладов в жизни общества как средства сохранения денежных средств в текущих обстоятельствах не только не теряет свою актуальность, но и многократно усиливается. В связи с экономическими санкциями, непредсказуемостью фондового рынка и роста процентных ставок банковские вклады становятся надежным способом сохранения и сбережения денежных средств", - отмечается в документе.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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ЭкономикаЯрослав НиловГосдума РФЛДПР
 
 
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