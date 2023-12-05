https://ria.ru/20231205/uklonisty-1914001962.html

Немецкий депутат: из украинских беженцев в ФРГ можно создать десять дивизий

Немецкий депутат: из украинских беженцев в ФРГ можно создать десять дивизий - РИА Новости, 05.12.2023

Немецкий депутат: из украинских беженцев в ФРГ можно создать десять дивизий

Из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать 10 дивизий, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T23:17

2023-12-05T23:17

2023-12-05T23:22

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать 10 дивизий, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер в эфире телеканала Welt. "Суть в том, что в ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч годных к ней украинских мужчин. В одной Германии уклоняются 220 тысяч... В одной Германии это было бы более 10 дивизий", - сказал Кизеветтер.По его словам, Германии, как и другим странам ЕС, следовало бы обратиться к украинским мужчинам, находящимся на их территории, с просьбой оказать помощь воюющей украинской армии. Помимо обеспечения ротации для частей ВСУ, по мнению Кизеветтера, эти люди также смогли бы поддержать усилия Красного креста, помочь в расчистке завалов, пожарным и другим гражданским службам.

https://ria.ru/20231106/uklonisty-1907713104.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, евросоюз, хдс/хсс, украина, вооруженные силы украины