https://ria.ru/20231205/uklonisty-1914001962.html
Немецкий депутат: из украинских беженцев в ФРГ можно создать десять дивизий
Немецкий депутат: из украинских беженцев в ФРГ можно создать десять дивизий - РИА Новости, 05.12.2023
Немецкий депутат: из украинских беженцев в ФРГ можно создать десять дивизий
Из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать 10 дивизий, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T23:17
2023-12-05T23:17
2023-12-05T23:22
в мире
германия
евросоюз
хдс/хсс
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834543582_0:177:2868:1790_1920x0_80_0_0_cebbf1d30f0f65c98875f82c4fa84cb7.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать 10 дивизий, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер в эфире телеканала Welt. "Суть в том, что в ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч годных к ней украинских мужчин. В одной Германии уклоняются 220 тысяч... В одной Германии это было бы более 10 дивизий", - сказал Кизеветтер.По его словам, Германии, как и другим странам ЕС, следовало бы обратиться к украинским мужчинам, находящимся на их территории, с просьбой оказать помощь воюющей украинской армии. Помимо обеспечения ротации для частей ВСУ, по мнению Кизеветтера, эти люди также смогли бы поддержать усилия Красного креста, помочь в расчистке завалов, пожарным и другим гражданским службам.
https://ria.ru/20231106/uklonisty-1907713104.html
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834543582_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_ed7ffcb94a2b6faa433be526f489c786.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, евросоюз, хдс/хсс, украина, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Евросоюз, ХДС/ХСС, Украина, Вооруженные силы Украины
Немецкий депутат: из украинских беженцев в ФРГ можно создать десять дивизий
Немецкий депутат: из украинских уклонистов в ФРГ можно создать десять дивизий