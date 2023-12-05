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Немецкий депутат: из украинских беженцев в ФРГ можно создать десять дивизий - РИА Новости, 05.12.2023
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23:17 05.12.2023 (обновлено: 23:22 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/uklonisty-1914001962.html
Немецкий депутат: из украинских беженцев в ФРГ можно создать десять дивизий
Немецкий депутат: из украинских беженцев в ФРГ можно создать десять дивизий - РИА Новости, 05.12.2023
Немецкий депутат: из украинских беженцев в ФРГ можно создать десять дивизий
Из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать 10 дивизий, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T23:17
2023-12-05T23:22
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать 10 дивизий, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер в эфире телеканала Welt. "Суть в том, что в ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч годных к ней украинских мужчин. В одной Германии уклоняются 220 тысяч... В одной Германии это было бы более 10 дивизий", - сказал Кизеветтер.По его словам, Германии, как и другим странам ЕС, следовало бы обратиться к украинским мужчинам, находящимся на их территории, с просьбой оказать помощь воюющей украинской армии. Помимо обеспечения ротации для частей ВСУ, по мнению Кизеветтера, эти люди также смогли бы поддержать усилия Красного креста, помочь в расчистке завалов, пожарным и другим гражданским службам.
https://ria.ru/20231106/uklonisty-1907713104.html
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в мире, германия, евросоюз, хдс/хсс, украина, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Евросоюз, ХДС/ХСС, Украина, Вооруженные силы Украины
Немецкий депутат: из украинских беженцев в ФРГ можно создать десять дивизий

Немецкий депутат: из украинских уклонистов в ФРГ можно создать десять дивизий

© AP Photo / Michael ProbstНабережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия
Набережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Michael Probst
Набережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать 10 дивизий, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер в эфире телеканала Welt.
«
"Суть в том, что в ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч годных к ней украинских мужчин. В одной Германии уклоняются 220 тысяч... В одной Германии это было бы более 10 дивизий", - сказал Кизеветтер.
По его словам, Германии, как и другим странам ЕС, следовало бы обратиться к украинским мужчинам, находящимся на их территории, с просьбой оказать помощь воюющей украинской армии.
Помимо обеспечения ротации для частей ВСУ, по мнению Кизеветтера, эти люди также смогли бы поддержать усилия Красного креста, помочь в расчистке завалов, пожарным и другим гражданским службам.
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