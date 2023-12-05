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Израильская армия заявила об ударах по инфраструктуре "Хезболлы"
Израильская армия заявила об ударах по инфраструктуре "Хезболлы" - РИА Новости, 05.12.2023
Израильская армия заявила об ударах по инфраструктуре "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что зафиксировала пуски из Ливана в сторону Израиля и нанесла удары по инфраструктуре и военным постам... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:10
2023-12-05T13:10
2023-12-05T13:10
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что зафиксировала пуски из Ливана в сторону Израиля и нанесла удары по инфраструктуре и военным постам ливанского шиитского движения "Хезболлах". "Несколько пусков были зафиксированы с территории Ливана по северу Израиля. Снаряды упали в открытой местности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства. Армия также сообщает об ударах по инфраструктуре и военным постам движения "Хезболлах". Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская армия заявила об ударах по инфраструктуре "Хезболлы"
Армия Израиля заявила об ударах по инфраструктуре и постам "Хезболлы" в Ливане