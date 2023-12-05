https://ria.ru/20231205/ucheniya-1913886778.html

Россия проведет военные учения с Алжиром на западе Средиземного моря

Россия проведет военные учения с Алжиром на западе Средиземного моря - РИА Новости, 05.12.2023

Россия проведет военные учения с Алжиром на западе Средиземного моря

Россия и Алжир проведут в западной части Средиземного моря совместные морские учения, для участия туда уже прибыл фрегат "Адмирал Григорович", сообщили во... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:45

2023-12-05T14:45

2023-12-05T14:46

россия

средиземное море

в мире

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Россия и Алжир проведут в западной части Средиземного моря совместные морские учения, для участия туда уже прибыл фрегат "Адмирал Григорович", сообщили во вторник в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. "Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович", выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, прибыл в порт Алжир для участия в международном учении "Совместные военно-морские маневры – 2023" с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики", - говорится в сообщении. Целью учений, которые пройдут в западной части Средиземного моря, станет "отработка совместных действий моряков, укрепление сотрудничества и взаимодействия между флотами". Руководить учениями будет специально созданный объединённый оперативный центр, куда вошли офицеры ВМФ России и ВМС Алжира. Также сформирован корабельный штаб для руководства морской фазой. "В ходе береговой составляющей учения будут проведены тренировки по организации связи, брифинги, состоится обмен практическим опытом по эпизодам совместных действий. В море экипажи кораблей проведут тренировки по обеспечению безопасности судоходства и поисково-спасательную операцию", - уточнили в отделе.

https://ria.ru/20231201/ucheniya-1913140211.html

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россия, средиземное море, в мире