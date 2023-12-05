https://ria.ru/20231205/uchebniki-1914004205.html
Киргизия выпустит учебники на основе пособий Кембриджа и Оксфорда
Киргизия выпустит учебники на основе пособий Кембриджа и Оксфорда - РИА Новости, 05.12.2023
Киргизия выпустит учебники на основе пособий Кембриджа и Оксфорда
Киргизия будет выпускать учебники по точным наукам на основе пособий университетов Кембриджа и Оксфорда, сообщил во вторник в ходе совещания по обсуждению... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T23:39
2023-12-05T23:39
2023-12-05T23:39
киргизия
кембридж (кембриджшир)
оксфорд
акылбек жапаров
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БИШКЕК, 5 дек - РИА Новости. Киргизия будет выпускать учебники по точным наукам на основе пособий университетов Кембриджа и Оксфорда, сообщил во вторник в ходе совещания по обсуждению реализации закона республики "Об образовании" премьер страны Акылбек Жапаров. "Учебники по точным наукам STEM (естественные науки, технология, инженерия и математика - ред.) планируется выпускать на основе учебников Кембриджа и Оксфорда. Президентский лицей "Акылман" уже полностью учится по этой системе", - цитирует главу кабмина его пресс-служба. Как отметил премьер, в настоящее время во всем мире меняется концепция образования. "Сегодня учителю необходимо давать направление ученику, исходя из его талантов, применяя индивидуальный подход, показывая ресурсы, где искать информацию, и, самое главное, как обрабатывать информацию и генерировать новые знания", - уточнил Жапаров. В настоящее время учебники для школ Киргизии в большинстве своем изданы на основе советских и российских учебных пособий.
https://ria.ru/20231129/kirgiziya-1912542892.html
киргизия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, кембридж (кембриджшир), оксфорд, акылбек жапаров
Киргизия, Кембридж (Кембриджшир), Оксфорд, Акылбек Жапаров
Киргизия выпустит учебники на основе пособий Кембриджа и Оксфорда
Киргизия издаст учебники по точным наукам на основе пособий Кембриджа и Оксфорда
БИШКЕК, 5 дек - РИА Новости. Киргизия будет выпускать учебники по точным наукам на основе пособий университетов Кембриджа и Оксфорда, сообщил во вторник в ходе совещания по обсуждению реализации закона республики "Об образовании" премьер страны Акылбек Жапаров.
«
"Учебники по точным наукам STEM (естественные науки, технология, инженерия и математика - ред.) планируется выпускать на основе учебников Кембриджа и Оксфорда. Президентский лицей "Акылман" уже полностью учится по этой системе", - цитирует главу кабмина его пресс-служба.
Как отметил премьер, в настоящее время во всем мире меняется концепция образования. "Сегодня учителю необходимо давать направление ученику, исходя из его талантов, применяя индивидуальный подход, показывая ресурсы, где искать информацию, и, самое главное, как обрабатывать информацию и генерировать новые знания", - уточнил Жапаров.
В настоящее время учебники для школ Киргизии в большинстве своем изданы на основе советских и российских учебных пособий.
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