https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913885704.html

На Кубани ревнивцы убили соперника деталью от трактора и погрузили в ковш

На Кубани ревнивцы убили соперника деталью от трактора и погрузили в ковш - РИА Новости, 05.12.2023

На Кубани ревнивцы убили соперника деталью от трактора и погрузили в ковш

Разнорабочие кубанской фермы на почве ревности забили местного жителя деталью от трактора, одному нападавшему предъявлено обвинение в убийстве, второй объявлен... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:41

2023-12-05T14:41

2023-12-05T14:41

происшествия

россия

славянский район

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884204_0:203:1280:923_1920x0_80_0_0_7f320331345e1163876cc9ed34352ca0.jpg

КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Разнорабочие кубанской фермы на почве ревности забили местного жителя деталью от трактора, одному нападавшему предъявлено обвинение в убийстве, второй объявлен в розыск, сообщили в СУСК РФ по региону. По версии следствия, трое мужчин и женщина работали и жили в фермерском хозяйстве в хуторе Прикубанский Славянского района. Вечером 21 сентября они ужинали и выпивали. Произошла ссора на почве ревности к этой женщине, и 41 и 37-летние мужчины поочередно били 44-летнего потерпевшего руками, ногами и металлической деталью от трактора по голове и телу. Он скончался на месте. Соучастники погрузили тело в ковш трактора, переместили его в водный канал и засыпали навозом. Неделю назад владелец фермы обнаружил тело погибшего, о чем сообщил в правоохранительные органы. "Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю мужчине предъявлено обвинение в убийстве знакомого (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ)… В настоящее время 37-летнему фигуранту по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй соучастник объявлен в розыск", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в следственном управлении, женщина знала о гибели своего знакомого, но активных действий в укрытии тела не принимала, а потому соучастницей преступления не стала.

https://ria.ru/20231003/revnivets-1900176638.html

россия

славянский район

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, славянский район, краснодарский край