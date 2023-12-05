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На Кубани ревнивцы убили соперника деталью от трактора и погрузили в ковш - РИА Новости, 05.12.2023
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14:41 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913885704.html
На Кубани ревнивцы убили соперника деталью от трактора и погрузили в ковш
На Кубани ревнивцы убили соперника деталью от трактора и погрузили в ковш - РИА Новости, 05.12.2023
На Кубани ревнивцы убили соперника деталью от трактора и погрузили в ковш
Разнорабочие кубанской фермы на почве ревности забили местного жителя деталью от трактора, одному нападавшему предъявлено обвинение в убийстве, второй объявлен... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:41
2023-12-05T14:41
происшествия
россия
славянский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Разнорабочие кубанской фермы на почве ревности забили местного жителя деталью от трактора, одному нападавшему предъявлено обвинение в убийстве, второй объявлен в розыск, сообщили в СУСК РФ по региону. По версии следствия, трое мужчин и женщина работали и жили в фермерском хозяйстве в хуторе Прикубанский Славянского района. Вечером 21 сентября они ужинали и выпивали. Произошла ссора на почве ревности к этой женщине, и 41 и 37-летние мужчины поочередно били 44-летнего потерпевшего руками, ногами и металлической деталью от трактора по голове и телу. Он скончался на месте. Соучастники погрузили тело в ковш трактора, переместили его в водный канал и засыпали навозом. Неделю назад владелец фермы обнаружил тело погибшего, о чем сообщил в правоохранительные органы. "Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю мужчине предъявлено обвинение в убийстве знакомого (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ)… В настоящее время 37-летнему фигуранту по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй соучастник объявлен в розыск", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в следственном управлении, женщина знала о гибели своего знакомого, но активных действий в укрытии тела не принимала, а потому соучастницей преступления не стала.
https://ria.ru/20231003/revnivets-1900176638.html
россия
славянский район
краснодарский край
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происшествия, россия, славянский район, краснодарский край
Происшествия, Россия, Славянский район, Краснодарский край
На Кубани ревнивцы убили соперника деталью от трактора и погрузили в ковш

На Кубани ревнивцы забили соперника деталью от трактора и погрузили тело в ковш

© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краю/TelegramРабота СК РФ по делу об убийстве жителя в Краснодарском крае
Работа СК РФ по делу об убийстве жителя в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краю/Telegram
Работа СК РФ по делу об убийстве жителя в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Разнорабочие кубанской фермы на почве ревности забили местного жителя деталью от трактора, одному нападавшему предъявлено обвинение в убийстве, второй объявлен в розыск, сообщили в СУСК РФ по региону.
По версии следствия, трое мужчин и женщина работали и жили в фермерском хозяйстве в хуторе Прикубанский Славянского района. Вечером 21 сентября они ужинали и выпивали. Произошла ссора на почве ревности к этой женщине, и 41 и 37-летние мужчины поочередно били 44-летнего потерпевшего руками, ногами и металлической деталью от трактора по голове и телу. Он скончался на месте. Соучастники погрузили тело в ковш трактора, переместили его в водный канал и засыпали навозом. Неделю назад владелец фермы обнаружил тело погибшего, о чем сообщил в правоохранительные органы.
«
"Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю мужчине предъявлено обвинение в убийстве знакомого (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ)… В настоящее время 37-летнему фигуранту по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй соучастник объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в следственном управлении, женщина знала о гибели своего знакомого, но активных действий в укрытии тела не принимала, а потому соучастницей преступления не стала.
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ПроисшествияРоссияСлавянский районКраснодарский край
 
 
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