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Центральный аппарат СК контролирует ход дела об убийстве ребенка в Туле - РИА Новости, 05.12.2023
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11:21 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913823529.html
Центральный аппарат СК контролирует ход дела об убийстве ребенка в Туле
Центральный аппарат СК контролирует ход дела об убийстве ребенка в Туле - РИА Новости, 05.12.2023
Центральный аппарат СК контролирует ход дела об убийстве ребенка в Туле
Расследование убийства годовалого мальчика в Туле поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:21
2023-12-05T11:21
происшествия
тула
россия
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Расследование убийства годовалого мальчика в Туле поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. Как сообщало СУСК, годовалого мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, подозреваемый - его отец - был объявлен в розыск, задержан и помещен в больницу. По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, мужчина госпитализирован из-за травм, нанесенных, предположительно, им самим. На допросе он признал свою вину, ему предъявлено обвинение, следователи пока не уточняли мотив убийства. "Ход следствия по факту убийства ребенка в Тульской области поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства... А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Усову В.В. доложить о ходе расследования и первоначальном комплексе следственных действий", - говорится в сообщении.
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тула
россия
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происшествия, тула, россия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тула, Россия, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Центральный аппарат СК контролирует ход дела об убийстве ребенка в Туле

Центральный аппарат СК контролирует дело об убийстве годовалого мальчика в Туле

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Расследование убийства годовалого мальчика в Туле поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как сообщало СУСК, годовалого мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, подозреваемый - его отец - был объявлен в розыск, задержан и помещен в больницу. По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, мужчина госпитализирован из-за травм, нанесенных, предположительно, им самим. На допросе он признал свою вину, ему предъявлено обвинение, следователи пока не уточняли мотив убийства.
"Ход следствия по факту убийства ребенка в Тульской области поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства... А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Усову В.В. доложить о ходе расследования и первоначальном комплексе следственных действий", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияТулаРоссияТульская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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