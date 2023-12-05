https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913823529.html
Центральный аппарат СК контролирует ход дела об убийстве ребенка в Туле
Центральный аппарат СК контролирует ход дела об убийстве ребенка в Туле - РИА Новости, 05.12.2023
Центральный аппарат СК контролирует ход дела об убийстве ребенка в Туле
Расследование убийства годовалого мальчика в Туле поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:21
2023-12-05T11:21
2023-12-05T11:21
происшествия
тула
россия
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Расследование убийства годовалого мальчика в Туле поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. Как сообщало СУСК, годовалого мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, подозреваемый - его отец - был объявлен в розыск, задержан и помещен в больницу. По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, мужчина госпитализирован из-за травм, нанесенных, предположительно, им самим. На допросе он признал свою вину, ему предъявлено обвинение, следователи пока не уточняли мотив убийства. "Ход следствия по факту убийства ребенка в Тульской области поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства... А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Усову В.В. доложить о ходе расследования и первоначальном комплексе следственных действий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231205/arest-1913793271.html
тула
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, россия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тула, Россия, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Центральный аппарат СК контролирует ход дела об убийстве ребенка в Туле
Центральный аппарат СК контролирует дело об убийстве годовалого мальчика в Туле