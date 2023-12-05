https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913823529.html

Центральный аппарат СК контролирует ход дела об убийстве ребенка в Туле

Центральный аппарат СК контролирует ход дела об убийстве ребенка в Туле - РИА Новости, 05.12.2023

Центральный аппарат СК контролирует ход дела об убийстве ребенка в Туле

Расследование убийства годовалого мальчика в Туле поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:21

2023-12-05T11:21

2023-12-05T11:21

происшествия

тула

россия

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Расследование убийства годовалого мальчика в Туле поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. Как сообщало СУСК, годовалого мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, подозреваемый - его отец - был объявлен в розыск, задержан и помещен в больницу. По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, мужчина госпитализирован из-за травм, нанесенных, предположительно, им самим. На допросе он признал свою вину, ему предъявлено обвинение, следователи пока не уточняли мотив убийства. "Ход следствия по факту убийства ребенка в Тульской области поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства... А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Усову В.В. доложить о ходе расследования и первоначальном комплексе следственных действий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231205/arest-1913793271.html

тула

россия

тульская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тула, россия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)