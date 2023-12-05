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Источник сообщил подробности об обвиняемом в убийстве сына в Туле - РИА Новости, 05.12.2023
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10:48 05.12.2023 (обновлено: 10:55 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913817397.html
Источник сообщил подробности об обвиняемом в убийстве сына в Туле
Источник сообщил подробности об обвиняемом в убийстве сына в Туле - РИА Новости, 05.12.2023
Источник сообщил подробности об обвиняемом в убийстве сына в Туле
Мужчина, обвиняемый в убийстве годовалого сына в Туле, состоит на учете у психиатра, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:48
2023-12-05T10:55
происшествия
тула
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве годовалого сына в Туле, состоит на учете у психиатра, сообщил РИА Новости информированный источник. Накануне СУСК сообщило, что годовалого мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, а подозреваемый бежал, был объявлен в розыск, но в итоге задержан и помещен в больницу. Источник в экстренных службах региона уточнял РИА Новости, что подозреваемый - отец ребенка (на следующее утро СУСК подтвердило эти данные). Также, по данным источника, мужчина попал в больницу из-за травм, нанесенных, предположительно, им самим. В настоящий момент, сообщило СУСК, мужчина допрошен, он признал свою вину, ему предъявлено обвинение. В СУСК пока не уточняют мотив убийства. "Он состоит на учете у психиатра, официально", - сообщил РИА Новости информированный источник. По словам собеседника, мама ребенка с мужчиной не живет, они не расписаны. "Мама нашла работу и привезла малыша к родителям его отца. Они ушли по делам, оставив внука со своим сыном, а когда вернулись, ребенок уже был мертв", - сообщил источник. По данным собеседника, у мамы ребенка есть и старшие дети, и чтобы выйти на работу, она отвезла их к родителям первого мужа.
https://ria.ru/20230817/srok-1890680889.html
https://ria.ru/20230804/pokushenie-1888172838.html
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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происшествия, тула
Происшествия, Тула
Источник сообщил подробности об обвиняемом в убийстве сына в Туле

Мужчина, обвиняемый в убийстве годовалого сына в Туле, наблюдается у психиатра

© Фото : СУ СК России по Тульской области/ВКонтактеСотрудник СК РФ на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле. 5 декабря 2023
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле. 5 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : СУ СК России по Тульской области/ВКонтакте
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле. 5 декабря 2023
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве годовалого сына в Туле, состоит на учете у психиатра, сообщил РИА Новости информированный источник.
Накануне СУСК сообщило, что годовалого мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, а подозреваемый бежал, был объявлен в розыск, но в итоге задержан и помещен в больницу. Источник в экстренных службах региона уточнял РИА Новости, что подозреваемый - отец ребенка (на следующее утро СУСК подтвердило эти данные). Также, по данным источника, мужчина попал в больницу из-за травм, нанесенных, предположительно, им самим. В настоящий момент, сообщило СУСК, мужчина допрошен, он признал свою вину, ему предъявлено обвинение. В СУСК пока не уточняют мотив убийства.
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"Он состоит на учете у психиатра, официально", - сообщил РИА Новости информированный источник.
По словам собеседника, мама ребенка с мужчиной не живет, они не расписаны.
"Мама нашла работу и привезла малыша к родителям его отца. Они ушли по делам, оставив внука со своим сыном, а когда вернулись, ребенок уже был мертв", - сообщил источник.
По данным собеседника, у мамы ребенка есть и старшие дети, и чтобы выйти на работу, она отвезла их к родителям первого мужа.
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