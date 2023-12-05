https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913817397.html

Источник сообщил подробности об обвиняемом в убийстве сына в Туле

Источник сообщил подробности об обвиняемом в убийстве сына в Туле - РИА Новости, 05.12.2023

Источник сообщил подробности об обвиняемом в убийстве сына в Туле

Мужчина, обвиняемый в убийстве годовалого сына в Туле, состоит на учете у психиатра, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:48

2023-12-05T10:48

2023-12-05T10:55

происшествия

тула

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве годовалого сына в Туле, состоит на учете у психиатра, сообщил РИА Новости информированный источник. Накануне СУСК сообщило, что годовалого мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, а подозреваемый бежал, был объявлен в розыск, но в итоге задержан и помещен в больницу. Источник в экстренных службах региона уточнял РИА Новости, что подозреваемый - отец ребенка (на следующее утро СУСК подтвердило эти данные). Также, по данным источника, мужчина попал в больницу из-за травм, нанесенных, предположительно, им самим. В настоящий момент, сообщило СУСК, мужчина допрошен, он признал свою вину, ему предъявлено обвинение. В СУСК пока не уточняют мотив убийства. "Он состоит на учете у психиатра, официально", - сообщил РИА Новости информированный источник. По словам собеседника, мама ребенка с мужчиной не живет, они не расписаны. "Мама нашла работу и привезла малыша к родителям его отца. Они ушли по делам, оставив внука со своим сыном, а когда вернулись, ребенок уже был мертв", - сообщил источник. По данным собеседника, у мамы ребенка есть и старшие дети, и чтобы выйти на работу, она отвезла их к родителям первого мужа.

https://ria.ru/20230817/srok-1890680889.html

https://ria.ru/20230804/pokushenie-1888172838.html

тула

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тула