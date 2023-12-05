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В Туле мужчина признал вину в убийстве годовалого сына - РИА Новости, 05.12.2023
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10:10 05.12.2023 (обновлено: 12:24 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913807711.html
В Туле мужчина признал вину в убийстве годовалого сына
В Туле мужчина признал вину в убийстве годовалого сына - РИА Новости, 05.12.2023
В Туле мужчина признал вину в убийстве годовалого сына
Отец, подозреваемый в убийстве годовалого сына в Туле, во время допроса признал вину, сообщило областное управление Следственного комитета. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:10
2023-12-05T12:24
происшествия
тула
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Отец, подозреваемый в убийстве годовалого сына в Туле, во время допроса признал вину, сообщило областное управление Следственного комитета. "В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", — говорится в релизе. Накануне следователи рассказали, что мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, а подозреваемый бежал. Вскоре его задержали и доставили в больницу. С места происшествия изъяли предполагаемое орудие убийства, допросили свидетелей, провели следственные действия с обвиняемым, назначили судебные экспертизы.Источник в экстренных службах региона уточнял РИА Новости, что подозреваемый — отец ребенка. На следующее утро в СК подтвердили эти данные, не уточнив мотив преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.Собеседник агентства отметил, что причина, по которой мужчина попал в медучреждение — это травмы, нанесенные, предположительно, им самим. Кроме того, он состоит на учете у психиатра, мама ребенка с подозреваемым не живет, они не расписаны. У женщины есть и старшие дети, и чтобы выйти на работу, она отвезла их к родителям первого мужа.&quot;Мама нашла работу и привезла малыша к родителям его отца. Они ушли по делам, оставив внука со своим сыном, а когда вернулись, ребенок уже был мертв&quot;, — сообщил источник.Центральный аппарат СК контролирует ход расследования, о результатах которого доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.
https://ria.ru/20231203/podozrevaemyy-1913485738.html
https://ria.ru/20231204/sud-1913532345.html
тула
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происшествия, тула, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Тула, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
В Туле мужчина признал вину в убийстве годовалого сына

В Туле мужчина признал вину в том, что зарезал своего годовалого сына

© Фото : СУ СК России по Тульской области/ВКонтактеСотрудник СК на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле
Сотрудник СК на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : СУ СК России по Тульской области/ВКонтакте
Сотрудник СК на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Отец, подозреваемый в убийстве годовалого сына в Туле, во время допроса признал вину, сообщило областное управление Следственного комитета.
«
"В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", — говорится в релизе.
Накануне следователи рассказали, что мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, а подозреваемый бежал. Вскоре его задержали и доставили в больницу. С места происшествия изъяли предполагаемое орудие убийства, допросили свидетелей, провели следственные действия с обвиняемым, назначили судебные экспертизы.
Источник в экстренных службах региона уточнял РИА Новости, что подозреваемый — отец ребенка. На следующее утро в СК подтвердили эти данные, не уточнив мотив преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
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Собеседник агентства отметил, что причина, по которой мужчина попал в медучреждение — это травмы, нанесенные, предположительно, им самим. Кроме того, он состоит на учете у психиатра, мама ребенка с подозреваемым не живет, они не расписаны. У женщины есть и старшие дети, и чтобы выйти на работу, она отвезла их к родителям первого мужа.
«

"Мама нашла работу и привезла малыша к родителям его отца. Они ушли по делам, оставив внука со своим сыном, а когда вернулись, ребенок уже был мертв", — сообщил источник.

Центральный аппарат СК контролирует ход расследования, о результатах которого доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.
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Вчера, 07:12
 
ПроисшествияТулаСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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