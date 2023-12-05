https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913807711.html
В Туле мужчина признал вину в убийстве годовалого сына
В Туле мужчина признал вину в убийстве годовалого сына - РИА Новости, 05.12.2023
В Туле мужчина признал вину в убийстве годовалого сына
Отец, подозреваемый в убийстве годовалого сына в Туле, во время допроса признал вину, сообщило областное управление Следственного комитета. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:10
2023-12-05T10:10
2023-12-05T12:24
происшествия
тула
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913805756_0:212:1600:1112_1920x0_80_0_0_69c1a52542cafb2db35ef30613ae1d09.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Отец, подозреваемый в убийстве годовалого сына в Туле, во время допроса признал вину, сообщило областное управление Следственного комитета. "В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", — говорится в релизе. Накануне следователи рассказали, что мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, а подозреваемый бежал. Вскоре его задержали и доставили в больницу. С места происшествия изъяли предполагаемое орудие убийства, допросили свидетелей, провели следственные действия с обвиняемым, назначили судебные экспертизы.Источник в экстренных службах региона уточнял РИА Новости, что подозреваемый — отец ребенка. На следующее утро в СК подтвердили эти данные, не уточнив мотив преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.Собеседник агентства отметил, что причина, по которой мужчина попал в медучреждение — это травмы, нанесенные, предположительно, им самим. Кроме того, он состоит на учете у психиатра, мама ребенка с подозреваемым не живет, они не расписаны. У женщины есть и старшие дети, и чтобы выйти на работу, она отвезла их к родителям первого мужа."Мама нашла работу и привезла малыша к родителям его отца. Они ушли по делам, оставив внука со своим сыном, а когда вернулись, ребенок уже был мертв", — сообщил источник.Центральный аппарат СК контролирует ход расследования, о результатах которого доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.
https://ria.ru/20231203/podozrevaemyy-1913485738.html
https://ria.ru/20231204/sud-1913532345.html
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913805756_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_e64a03db532a4401dbb2f2228198f9c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Тула, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
В Туле мужчина признал вину в убийстве годовалого сына
В Туле мужчина признал вину в том, что зарезал своего годовалого сына
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек — РИА Новости.
Отец, подозреваемый в убийстве годовалого сына в Туле, во время допроса признал вину, сообщило областное управление
Следственного комитета.
«
"В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", — говорится в релизе.
Накануне следователи рассказали, что мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, а подозреваемый бежал. Вскоре его задержали и доставили в больницу. С места происшествия изъяли предполагаемое орудие убийства, допросили свидетелей, провели следственные действия с обвиняемым, назначили судебные экспертизы.
Источник в экстренных службах региона уточнял РИА Новости, что подозреваемый — отец ребенка. На следующее утро в СК
подтвердили эти данные, не уточнив мотив преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве подростка на остановке
Собеседник агентства отметил, что причина, по которой мужчина попал в медучреждение — это травмы, нанесенные, предположительно, им самим. Кроме того, он состоит на учете у психиатра, мама ребенка с подозреваемым не живет, они не расписаны. У женщины есть и старшие дети, и чтобы выйти на работу, она отвезла их к родителям первого мужа.
«
"Мама нашла работу и привезла малыша к родителям его отца. Они ушли по делам, оставив внука со своим сыном, а когда вернулись, ребенок уже был мертв", — сообщил источник.
Центральный аппарат СК контролирует ход расследования, о результатах которого доложат главе ведомства Александру Бастрыкину
.
В Приморье будут судить мать, по недосмотру которой погиб ребенок