https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913807711.html

В Туле мужчина признал вину в убийстве годовалого сына

В Туле мужчина признал вину в убийстве годовалого сына - РИА Новости, 05.12.2023

В Туле мужчина признал вину в убийстве годовалого сына

Отец, подозреваемый в убийстве годовалого сына в Туле, во время допроса признал вину, сообщило областное управление Следственного комитета. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:10

2023-12-05T10:10

2023-12-05T12:24

происшествия

тула

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913805756_0:212:1600:1112_1920x0_80_0_0_69c1a52542cafb2db35ef30613ae1d09.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Отец, подозреваемый в убийстве годовалого сына в Туле, во время допроса признал вину, сообщило областное управление Следственного комитета. "В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", — говорится в релизе. Накануне следователи рассказали, что мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, а подозреваемый бежал. Вскоре его задержали и доставили в больницу. С места происшествия изъяли предполагаемое орудие убийства, допросили свидетелей, провели следственные действия с обвиняемым, назначили судебные экспертизы.Источник в экстренных службах региона уточнял РИА Новости, что подозреваемый — отец ребенка. На следующее утро в СК подтвердили эти данные, не уточнив мотив преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.Собеседник агентства отметил, что причина, по которой мужчина попал в медучреждение — это травмы, нанесенные, предположительно, им самим. Кроме того, он состоит на учете у психиатра, мама ребенка с подозреваемым не живет, они не расписаны. У женщины есть и старшие дети, и чтобы выйти на работу, она отвезла их к родителям первого мужа."Мама нашла работу и привезла малыша к родителям его отца. Они ушли по делам, оставив внука со своим сыном, а когда вернулись, ребенок уже был мертв", — сообщил источник.Центральный аппарат СК контролирует ход расследования, о результатах которого доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.

https://ria.ru/20231203/podozrevaemyy-1913485738.html

https://ria.ru/20231204/sud-1913532345.html

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тула, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин