https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913792628.html
В Туле задержали и госпитализировали подозреваемого в убийстве ребенка
В Туле задержали и госпитализировали подозреваемого в убийстве ребенка - РИА Новости, 05.12.2023
В Туле задержали и госпитализировали подозреваемого в убийстве ребенка
Подозреваемого в убийстве годовалого ребенка задержали в Туле, сообщает СУ СК России по Тульской области. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T07:28
2023-12-05T07:28
2023-12-05T11:37
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве годовалого ребенка задержали в Туле, сообщает СУ СК России по Тульской области. Накануне СУ СК сообщило, что тело годовалого мальчика с ножевым ранением обнаружили в квартире в Туле, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск. Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что подозреваемый — отец ребенка. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (статья 105 УК РФ). "Подозреваемый в совершении убийства малолетнего задержан. В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении. В следственном управлении не уточняют, по какой причине мужчина госпитализирован. СУ СК сообщает, что после оказания мужчине необходимой медицинской помощи следователи проведут с ним ряд следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910358628.html
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тула, россия, происшествия
Тула, Россия, Происшествия
В Туле задержали и госпитализировали подозреваемого в убийстве ребенка
В Туле задержан и госпитализирован подозреваемый в убийстве годовалого ребенка