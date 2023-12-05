https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913792628.html

В Туле задержали и госпитализировали подозреваемого в убийстве ребенка

В Туле задержали и госпитализировали подозреваемого в убийстве ребенка - РИА Новости, 05.12.2023

В Туле задержали и госпитализировали подозреваемого в убийстве ребенка

Подозреваемого в убийстве годовалого ребенка задержали в Туле, сообщает СУ СК России по Тульской области. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T07:28

2023-12-05T07:28

2023-12-05T11:37

тула

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913805756_0:212:1600:1112_1920x0_80_0_0_69c1a52542cafb2db35ef30613ae1d09.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве годовалого ребенка задержали в Туле, сообщает СУ СК России по Тульской области. Накануне СУ СК сообщило, что тело годовалого мальчика с ножевым ранением обнаружили в квартире в Туле, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск. Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что подозреваемый — отец ребенка. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (статья 105 УК РФ). "Подозреваемый в совершении убийства малолетнего задержан. В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении. В следственном управлении не уточняют, по какой причине мужчина госпитализирован. СУ СК сообщает, что после оказания мужчине необходимой медицинской помощи следователи проведут с ним ряд следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910358628.html

тула

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тула, россия, происшествия