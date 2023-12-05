https://ria.ru/20231205/tver-1913968180.html

В Твери открыли памятник Михаилу Тверскому и святителю Симеону

В Твери открыли памятник Михаилу Тверскому и святителю Симеону - РИА Новости, 05.12.2023

В Твери открыли памятник Михаилу Тверскому и святителю Симеону

На Соборной площади Твери во вторник торжественно открыт и освящен памятник князю Михаилу Тверскому и святителю Симеону, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:51

2023-12-05T18:51

2023-12-05T18:51

тверская область

тверь

игорь руденя

русская православная церковь

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ТВЕРЬ, 5 дек - РИА Новости. На Соборной площади Твери во вторник торжественно открыт и освящен памятник князю Михаилу Тверскому и святителю Симеону, сообщает пресс-служба регионального правительства. 5 декабря - День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского. В Твери прошли памятные мероприятия. Центральные события состоялись в Спасо-Преображенском кафедральном соборе и на Соборной площади. Участие в них приняли губернатор региона Игорь Руденя, сенатор РФ Андрей Епишин, председатель Законодательного собрания области Сергей Голубев, главы муниципалитетов, духовенство, жители и гости Твери. "Воспитанный в глубокой вере своей матерью Ксенией и духовным отцом, первым тверским епископом Симеоном, юный князь Михаил заложил в Твери Спасо-Преображенский собор. Первый каменный храм, возведенный на Руси после татаро-монгольского нашествия, Спас Златоверхий стал символом силы духа нашего народа и крепости православной веры. И сегодня мы отмечаем этот праздник в стенах восстановленного храма трудами многих и многих жителей Тверской области", - сказал Руденя, его цитирует пресс-служба. Скульптурная композиция представляет собой беседу тверского епископа Симеона с молодым князем Михаилом Тверским о построении в городе первого каменного храма, который был возведен в 1285 году. Михаил Тверской, которому на тот момент было 14 лет, держит в руках свиток с проектом храма, а Симеон, сидя на камне, указывает место для его строительства и благословляет постройку. На свитке кроме изображения собора располагается надпись: "Не нам, не нам, но имени Твоему слава" (113 псалом Давида). Автор памятника - скульптор, заслуженный художник РФ Юрий Хмелевской. Князь Михаил Тверской считается небесным заступником и покровителем тверской земли. В конце XIII века, при его жизни, Тверское княжество переживало расцвет, став политическим и культурным центром Северо-Восточной Руси. Михаил Ярославич первым из русских князей стал титуловаться "Великим князем всея Руси", ратуя за объединение русских земель, говорится в сообщении. 22 декабря 1317 года у села Бортенево войско Михаила Тверского одержало победу над монгольско-татарским войском, защитив тверскую землю от разграбления. 5 декабря 1318 года Михаил Тверской принял мученическую смерть в Орде. Князь был канонизирован Русской православной церковью в 1549 году. В 2001 году постановлением Законодательного Собрания Тверской области 5 декабря – день его поминовения Русской православной церковью – было объявлено в Тверской области Днем памяти святого благоверного великого князя Михаила Тверского. На протяжении шести с половиной веков Спасо-Преображенский собор был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли. Мощи Михаила Тверского покоились в храме долгое время, пока в 1930-е годы он не был разрушен. Восстановление святыни в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году. 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла первая божественная литургия.

https://ria.ru/20231204/toropets-1913727174.html

https://ria.ru/20231201/biblioteka-1913260278.html

тверь

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, русская православная церковь