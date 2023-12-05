Турецкий эксперт проанализировал предупреждение Анкары в адрес "Моссада"
Эксперт Башбуг: предупреждение Турции в адрес "Моссада" не является шуткой
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкий флаг
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкий флаг. Архивное фото
АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Предупреждение турецкой разведки в адрес израильской службы внешней разведки "Моссад" в свете возможного преследования Израилем членов ХАМАС в Турции - не шутка, это серьезное заявление, заявил турецкий эксперт в сфере безопасности и борьбы с терроризмом Джошкун Башбуг.
Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников писала, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В частности, разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре. Сейчас же Израиль работает над захватом и ликвидацией руководителей движения в Газе, писала газета. При этом турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники в разведывательных органах страны сообщал, что турецкая разведка предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае преследования членов ХАМАС, живущих в Турции.
"Израиль переживает то, что я называю умственным затмением… Позиция Турции ясна с самого начала. Мы выступаем за человеческую составляющую. Наша позиция была ясна с самого начала. Главная тактика Израиля - выставить себя сильнее, чем он есть на самом деле. Так ли это на самом деле? Даже близко нет. Если вы сегодня обратите внимание, то в начале событий в Газе был период слабости разведки", - заявил эксперт в эфире телеканала CNN Türk.
По его словам, Анкара жестко предупредила израильскую сторону.
"Вынесение суждений без какого-либо обмена мнениями между двумя странами находится за пределами возможностей "Моссада". MIT (Национальная разведывательная организация Турции – ред.) не шутит. Предупреждение показывает это", - сказал эксперт.