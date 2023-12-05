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Турецкий эксперт проанализировал предупреждение Анкары в адрес "Моссада" - РИА Новости, 05.12.2023
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07:51 05.12.2023 (обновлено: 07:52 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/turtsiya-1913794087.html
Турецкий эксперт проанализировал предупреждение Анкары в адрес "Моссада"
Турецкий эксперт проанализировал предупреждение Анкары в адрес "Моссада" - РИА Новости, 05.12.2023
Турецкий эксперт проанализировал предупреждение Анкары в адрес "Моссада"
Предупреждение турецкой разведки в адрес израильской службы внешней разведки "Моссад" в свете возможного преследования Израилем членов ХАМАС в Турции - не... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T07:51
2023-12-05T07:52
в мире
израиль
турция
ливан
хамас
моссад
массачусетский технологический институт
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Предупреждение турецкой разведки в адрес израильской службы внешней разведки "Моссад" в свете возможного преследования Израилем членов ХАМАС в Турции - не шутка, это серьезное заявление, заявил турецкий эксперт в сфере безопасности и борьбы с терроризмом Джошкун Башбуг. Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников писала, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В частности, разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре. Сейчас же Израиль работает над захватом и ликвидацией руководителей движения в Газе, писала газета. При этом турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники в разведывательных органах страны сообщал, что турецкая разведка предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае преследования членов ХАМАС, живущих в Турции. "Израиль переживает то, что я называю умственным затмением… Позиция Турции ясна с самого начала. Мы выступаем за человеческую составляющую. Наша позиция была ясна с самого начала. Главная тактика Израиля - выставить себя сильнее, чем он есть на самом деле. Так ли это на самом деле? Даже близко нет. Если вы сегодня обратите внимание, то в начале событий в Газе был период слабости разведки", - заявил эксперт в эфире телеканала CNN Türk. По его словам, Анкара жестко предупредила израильскую сторону. "Вынесение суждений без какого-либо обмена мнениями между двумя странами находится за пределами возможностей "Моссада". MIT (Национальная разведывательная организация Турции – ред.) не шутит. Предупреждение показывает это", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20231205/turtsiya-1913791576.html
https://ria.ru/20231202/gaza-1913390728.html
израиль
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в мире, израиль, турция, ливан, хамас, моссад, массачусетский технологический институт, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Ливан, ХАМАС, Моссад, Массачусетский технологический институт, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турецкий эксперт проанализировал предупреждение Анкары в адрес "Моссада"

Эксперт Башбуг: предупреждение Турции в адрес "Моссада" не является шуткой

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкий флаг
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкий флаг. Архивное фото
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АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Предупреждение турецкой разведки в адрес израильской службы внешней разведки "Моссад" в свете возможного преследования Израилем членов ХАМАС в Турции - не шутка, это серьезное заявление, заявил турецкий эксперт в сфере безопасности и борьбы с терроризмом Джошкун Башбуг.
Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников писала, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В частности, разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре. Сейчас же Израиль работает над захватом и ликвидацией руководителей движения в Газе, писала газета. При этом турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники в разведывательных органах страны сообщал, что турецкая разведка предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае преследования членов ХАМАС, живущих в Турции.
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Турция скоро начнет операции против израильской разведки, уверен аналитик
07:13
"Израиль переживает то, что я называю умственным затмением… Позиция Турции ясна с самого начала. Мы выступаем за человеческую составляющую. Наша позиция была ясна с самого начала. Главная тактика Израиля - выставить себя сильнее, чем он есть на самом деле. Так ли это на самом деле? Даже близко нет. Если вы сегодня обратите внимание, то в начале событий в Газе был период слабости разведки", - заявил эксперт в эфире телеканала CNN Türk.
По его словам, Анкара жестко предупредила израильскую сторону.
"Вынесение суждений без какого-либо обмена мнениями между двумя странами находится за пределами возможностей "Моссада". MIT (Национальная разведывательная организация Турции – ред.) не шутит. Предупреждение показывает это", - сказал эксперт.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Жестокость Израиля в Газе нельзя назвать самозащитой, заявил МИД Турции
2 декабря, 22:27
 
В миреИзраильТурцияЛиванХАМАСМоссадМассачусетский технологический институтОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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