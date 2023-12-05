https://ria.ru/20231205/turtsiya-1913791576.html

Турция скоро начнет операции против израильской разведки, уверен аналитик

Турция скоро начнет операции против израильской разведки, уверен аналитик - РИА Новости, 05.12.2023

Турция скоро начнет операции против израильской разведки, уверен аналитик

Анкара начнет операции против израильской разведки из-за заявлений Тель-Авива о преследовании членов палестинского движения ХАМАС в Турции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T07:13

2023-12-05T07:13

2023-12-05T07:13

израиль

турция

анкара (провинция)

ашраф аль-кидра

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 5 дек - РИА Новости. Анкара начнет операции против израильской разведки из-за заявлений Тель-Авива о преследовании членов палестинского движения ХАМАС в Турции, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе, сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников. В частности, разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре. Сейчас Израиль работает над захватом и ликвидацией руководителей движения в Газе, сообщила газета. Турецкая разведка предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае преследования членов ХАМАС, живущих в Турции, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на источники в разведывательных органах. "Угрожающий тон показывает слабость правительства (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху. Ни одно государство с традицией не станет выступать с такими угрозами. Израиль представляет собой структуру, которая всё еще находится в процессе формирования государственности, и непропорциональная поддержка западного мира создает иллюзию того, что ни на одно предпринятое ими действие не будет никакой реакции", - заявил собеседник агентства. В свою очередь, по словам аналитика, Турецкая Республика является наследником ведущей империи и правового государства. "Анкара в таких вопросах действует в соответствии с международным правом. Представители ХАМАС являются официальными гостями Турции и находятся под защитой Анкары, любой шаг, предпринятый израильскими разведывательными организациями, будет рассматриваться как предпринятый против Турции. Если какое-либо из официальных агентств безопасности Израиля примет участие в подобных действиях, их сотрудники будут задержаны, с ними будут обращаться как с террористами", - подчеркнул аналитик. По его словам, у Турции "достойная разведывательная инфраструктура для заблаговременного устранения таких угроз". "Правительство вскоре поделится с прессой информацией об операциях, которые будут проводиться против израильской разведывательной структуры в Турции", - добавил Озер. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября возросло до 15 899 человек, 42 тысячи получили ранения, заявил в понедельник представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у движения осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231202/gaza-1913390728.html

https://ria.ru/20231129/konflikt-1912766930.html

https://ria.ru/20231122/turtsiya-1910960466.html

https://ria.ru/20231124/indzhirlik-1911509781.html

израиль

турция

анкара (провинция)

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израиль, турция, анкара (провинция), ашраф аль-кидра, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире