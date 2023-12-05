https://ria.ru/20231205/tur-1913921909.html

Юбилейный посетитель стенда Кировской области на ВДНХ поедет в тур в регион

Юбилейный посетитель стенда Кировской области на ВДНХ поедет в тур в регион - РИА Новости, 05.12.2023

Юбилейный посетитель стенда Кировской области на ВДНХ поедет в тур в регион

Губернатор Кировской области Александр Соколов презентовал достижения и потенциал региона, а также подарил тур по области 650-му посетителю, пришедшему на стенд РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:22

2023-12-05T16:22

2023-12-05T16:28

кировская область

общество

кировская область

киров

москва

александр соколов

выставка-форум "россия"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов презентовал достижения и потенциал региона, а также подарил тур по области 650-му посетителю, пришедшему на стенд кировчан на ВДНХ, сообщает пресс-служба правительства региона. Во вторник на ВДНХ в Москве отмечается День Кировской области в рамках международной выставки-форума "Россия". В 2024 году будет отмечаться 650-летие города Кирова. "Обладательницей тура по городу Кирову и Кировской области стала москвичка Алина Дьякова, которая, по ее словам, сегодня пришла посмотреть представленные на выставке "Россия" экспозиции, и её внимание привлек стенд Кировской области, где сейчас проходит День региона. Губернатор пригласил жительницу столицы обязательно побывать в вятском крае, познакомиться с его уникальной природой, историческими местами, народными промыслами", - говорится в сообщении. Глава региона также отметил, что весь потенциал Кировской области в формате выставки представить невозможно, но самыми популярными экспонатами на стенде являются корова и макет кампуса, который планируется построить в регионе. "Выставка-форум "Россия" — это возможность побывать во всех уголках нашей необъятной страны, здесь удалось собрать все достижения и регионов, и ведущих корпораций, и министерств. Сегодня День Кировской области: мы постарались презентовать наш регион — разный: историчный, современный, устремлённый в будущее, красивый, вкусный. Для всех желающих показали достижения нашей культуры, промышленности, сельского хозяйства, образования. Надеюсь, что после проведения Дня Кировской области интерес к нашему региону изменится в лучшую сторону", — цитирует пресс-служба слова Соколова.

https://ria.ru/20231011/kirov-1902039091.html

https://ria.ru/20231128/perventsy-1912465691.html

кировская область

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, кировская область, киров, москва, александр соколов, выставка-форум "россия"