Юбилейный посетитель стенда Кировской области на ВДНХ поедет в тур в регион
Здание правительства Кировской области. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов презентовал достижения и потенциал региона, а также подарил тур по области 650-му посетителю, пришедшему на стенд кировчан на ВДНХ, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Обладательницей тура по городу Кирову и Кировской области стала москвичка Алина Дьякова, которая, по ее словам, сегодня пришла посмотреть представленные на выставке "Россия" экспозиции, и её внимание привлек стенд Кировской области, где сейчас проходит День региона. Губернатор пригласил жительницу столицы обязательно побывать в вятском крае, познакомиться с его уникальной природой, историческими местами, народными промыслами", - говорится в сообщении.
Глава региона также отметил, что весь потенциал Кировской области в формате выставки представить невозможно, но самыми популярными экспонатами на стенде являются корова и макет кампуса, который планируется построить в регионе.
«
"Выставка-форум "Россия" — это возможность побывать во всех уголках нашей необъятной страны, здесь удалось собрать все достижения и регионов, и ведущих корпораций, и министерств. Сегодня День Кировской области: мы постарались презентовать наш регион — разный: историчный, современный, устремлённый в будущее, красивый, вкусный. Для всех желающих показали достижения нашей культуры, промышленности, сельского хозяйства, образования. Надеюсь, что после проведения Дня Кировской области интерес к нашему региону изменится в лучшую сторону", — цитирует пресс-служба слова Соколова.