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Юбилейный посетитель стенда Кировской области на ВДНХ поедет в тур в регион - РИА Новости, 05.12.2023
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Кировская область
Кировская область
 
16:22 05.12.2023 (обновлено: 16:28 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/tur-1913921909.html
Юбилейный посетитель стенда Кировской области на ВДНХ поедет в тур в регион
Юбилейный посетитель стенда Кировской области на ВДНХ поедет в тур в регион - РИА Новости, 05.12.2023
Юбилейный посетитель стенда Кировской области на ВДНХ поедет в тур в регион
Губернатор Кировской области Александр Соколов презентовал достижения и потенциал региона, а также подарил тур по области 650-му посетителю, пришедшему на стенд РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:22
2023-12-05T16:28
кировская область
общество
кировская область
киров
москва
александр соколов
выставка-форум "россия"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов презентовал достижения и потенциал региона, а также подарил тур по области 650-му посетителю, пришедшему на стенд кировчан на ВДНХ, сообщает пресс-служба правительства региона. Во вторник на ВДНХ в Москве отмечается День Кировской области в рамках международной выставки-форума "Россия". В 2024 году будет отмечаться 650-летие города Кирова. "Обладательницей тура по городу Кирову и Кировской области стала москвичка Алина Дьякова, которая, по ее словам, сегодня пришла посмотреть представленные на выставке "Россия" экспозиции, и её внимание привлек стенд Кировской области, где сейчас проходит День региона. Губернатор пригласил жительницу столицы обязательно побывать в вятском крае, познакомиться с его уникальной природой, историческими местами, народными промыслами", - говорится в сообщении. Глава региона также отметил, что весь потенциал Кировской области в формате выставки представить невозможно, но самыми популярными экспонатами на стенде являются корова и макет кампуса, который планируется построить в регионе. "Выставка-форум "Россия" — это возможность побывать во всех уголках нашей необъятной страны, здесь удалось собрать все достижения и регионов, и ведущих корпораций, и министерств. Сегодня День Кировской области: мы постарались презентовать наш регион — разный: историчный, современный, устремлённый в будущее, красивый, вкусный. Для всех желающих показали достижения нашей культуры, промышленности, сельского хозяйства, образования. Надеюсь, что после проведения Дня Кировской области интерес к нашему региону изменится в лучшую сторону", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
https://ria.ru/20231011/kirov-1902039091.html
https://ria.ru/20231128/perventsy-1912465691.html
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общество, кировская область, киров, москва, александр соколов, выставка-форум "россия"
Кировская область, Общество, Кировская область, Киров, Москва, Александр Соколов, Выставка-форум "Россия"

Юбилейный посетитель стенда Кировской области на ВДНХ поедет в тур в регион

© РИА Новости / Дарья ГорбатенкоЗдание правительства Кировской области
Здание правительства Кировской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Дарья Горбатенко
Здание правительства Кировской области. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов презентовал достижения и потенциал региона, а также подарил тур по области 650-му посетителю, пришедшему на стенд кировчан на ВДНХ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Во вторник на ВДНХ в Москве отмечается День Кировской области в рамках международной выставки-форума "Россия". В 2024 году будет отмечаться 650-летие города Кирова.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Кировский губернатор представил потенциал региона и пригласил инвесторов
11 октября, 15:26
«
"Обладательницей тура по городу Кирову и Кировской области стала москвичка Алина Дьякова, которая, по ее словам, сегодня пришла посмотреть представленные на выставке "Россия" экспозиции, и её внимание привлек стенд Кировской области, где сейчас проходит День региона. Губернатор пригласил жительницу столицы обязательно побывать в вятском крае, познакомиться с его уникальной природой, историческими местами, народными промыслами", - говорится в сообщении.
Глава региона также отметил, что весь потенциал Кировской области в формате выставки представить невозможно, но самыми популярными экспонатами на стенде являются корова и макет кампуса, который планируется построить в регионе.
«
"Выставка-форум "Россия" — это возможность побывать во всех уголках нашей необъятной страны, здесь удалось собрать все достижения и регионов, и ведущих корпораций, и министерств. Сегодня День Кировской области: мы постарались презентовать наш регион — разный: историчный, современный, устремлённый в будущее, красивый, вкусный. Для всех желающих показали достижения нашей культуры, промышленности, сельского хозяйства, образования. Надеюсь, что после проведения Дня Кировской области интерес к нашему региону изменится в лучшую сторону", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
Горожане на одной из улиц в Кирове - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Кировская областьОбществоКировская областьКировМоскваАлександр СоколовВыставка-форум "Россия"
 
 
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