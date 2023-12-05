https://ria.ru/20231205/tuman-1913980786.html

Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана в среду

Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана в среду - РИА Новости, 05.12.2023

Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана в среду

Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана ночью и утром в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:53

2023-12-05T19:53

2023-12-05T19:53

москва

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана ночью и утром в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, с 01.00 и до 10.00 6 декабря местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231204/uborka-1913648747.html

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москва