https://ria.ru/20231205/tuman-1913979540.html

Спасатели дали совет московским водителям из-за ожидающегося ночью тумана

Спасатели дали совет московским водителям из-за ожидающегося ночью тумана - РИА Новости, 05.12.2023

Спасатели дали совет московским водителям из-за ожидающегося ночью тумана

Сильный туман ожидается местами в Москве с часу ночи среды и до 10 утра того же дня, водителей призывают быть внимательнее, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:42

2023-12-05T19:42

2023-12-05T19:42

общество

москва

россия

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сильный туман ожидается местами в Москве с часу ночи среды и до 10 утра того же дня, водителей призывают быть внимательнее, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 01.00 до 10.00 06 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - сказали в ведомстве. Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений. Кроме того, не стоит оставлять детей на улице без присмотра. В столичном главке МЧС подчеркнули, что в случае необходимости, следует незамедлительно набирать номер "101" или единый телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

https://ria.ru/20231205/opasnot-1913928616.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, россия, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)