Рейтинг@Mail.ru
Спасатели дали совет московским водителям из-за ожидающегося ночью тумана - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/tuman-1913979540.html
Спасатели дали совет московским водителям из-за ожидающегося ночью тумана
Спасатели дали совет московским водителям из-за ожидающегося ночью тумана - РИА Новости, 05.12.2023
Спасатели дали совет московским водителям из-за ожидающегося ночью тумана
Сильный туман ожидается местами в Москве с часу ночи среды и до 10 утра того же дня, водителей призывают быть внимательнее, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:42
2023-12-05T19:42
общество
москва
россия
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757353834_0:241:3211:2047_1920x0_80_0_0_e7088a5028e8cdeb638b260c9c897545.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сильный туман ожидается местами в Москве с часу ночи среды и до 10 утра того же дня, водителей призывают быть внимательнее, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 01.00 до 10.00 06 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - сказали в ведомстве. Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений. Кроме того, не стоит оставлять детей на улице без присмотра. В столичном главке МЧС подчеркнули, что в случае необходимости, следует незамедлительно набирать номер "101" или единый телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.
https://ria.ru/20231205/opasnot-1913928616.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757353834_238:260:2621:2047_1920x0_80_0_0_0476d5da9998f7f6163fd4e59a2ccdd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели дали совет московским водителям из-за ожидающегося ночью тумана

МЧС: в Москве с часу ночи до 10 утра среды ожидается сильный туман

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС на дороге в Москве во время тумана
Сотрудники ДПС на дороге в Москве во время тумана - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудники ДПС на дороге в Москве во время тумана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сильный туман ожидается местами в Москве с часу ночи среды и до 10 утра того же дня, водителей призывают быть внимательнее, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.
«
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 01.00 до 10.00 06 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - сказали в ведомстве.
Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений. Кроме того, не стоит оставлять детей на улице без присмотра.
В столичном главке МЧС подчеркнули, что в случае необходимости, следует незамедлительно набирать номер "101" или единый телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.
Женщина, укутанная в шарф, на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности
Вчера, 16:44
 
ОбществоМоскваРоссияГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала