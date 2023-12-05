https://ria.ru/20231205/tuman-1913979540.html
Спасатели дали совет московским водителям из-за ожидающегося ночью тумана
Спасатели дали совет московским водителям из-за ожидающегося ночью тумана - РИА Новости, 05.12.2023
Спасатели дали совет московским водителям из-за ожидающегося ночью тумана
Сильный туман ожидается местами в Москве с часу ночи среды и до 10 утра того же дня, водителей призывают быть внимательнее, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:42
2023-12-05T19:42
2023-12-05T19:42
общество
москва
россия
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сильный туман ожидается местами в Москве с часу ночи среды и до 10 утра того же дня, водителей призывают быть внимательнее, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 01.00 до 10.00 06 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - сказали в ведомстве. Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений. Кроме того, не стоит оставлять детей на улице без присмотра. В столичном главке МЧС подчеркнули, что в случае необходимости, следует незамедлительно набирать номер "101" или единый телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.
https://ria.ru/20231205/opasnot-1913928616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели дали совет московским водителям из-за ожидающегося ночью тумана
МЧС: в Москве с часу ночи до 10 утра среды ожидается сильный туман
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сильный туман ожидается местами в Москве с часу ночи среды и до 10 утра того же дня, водителей призывают быть внимательнее, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.
«
"По прогнозам синоптиков Росгидромета
, в период с 01.00 до 10.00 06 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - сказали в ведомстве.
Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений. Кроме того, не стоит оставлять детей на улице без присмотра.
В столичном главке МЧС подчеркнули, что в случае необходимости, следует незамедлительно набирать номер "101" или единый телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.
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