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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:36
2023-12-05T13:36
2023-12-05T13:36
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 13.26 мск сигнал тревоги прозвучал в Сумской области, следом ее объявили в Николаевской, Черниговской и подконтрольной Киеву части Херсонской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, сумская область, вооруженные силы рф, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ, В мире, Киев
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Черниговской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу