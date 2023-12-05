Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев вырос, сообщил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/tovarooborot-1913907007.html
Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев вырос, сообщил Ушаков
Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев вырос, сообщил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2023
Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев вырос, сообщил Ушаков
Товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов за январь-сентябрь 2023 года прибавил 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:40
2023-12-05T15:40
экономика
россия
абу-даби
юрий ушаков
опек
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_ed80001d692586200472f8ea7e2ebb77.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов за январь-сентябрь 2023 года прибавил 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "ОАЭ - главный внешнеэкономический партнер России в арабском мире. В 2022 году взаимный товарооборот обновил свой исторический максимум и достиг рекордного уровня в 9 миллиардов долларов. За январь-сентябрь этого года он уже вышел на отметку в 8,8 миллиарда долларов, прибавив 63% относительно прошлогодних показателей того же периода", - сказал Ушаков. По его словам, этому в немалой степени способствует активная работа межправкомиссии двух стран. Президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетит Абу-Даби с официальным визитом. Приоритетное внимание на переговорах делегаций, по словам Ушакова, будет уделяться сотрудничеству в области энергетики, как в двустороннем формате, так и в рамках ОПЕК+. Значимой составляющей российско-эмиратских отношений, по словам помощника президента РФ, является промышленная кооперация. "Проработка перспективных проектов ведется практически во всех отраслях: от автомобилестроения, гражданского авиастроения, металлургии до возобновляемой энергетики, фармацевтики и цифровых технологий", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20231205/vzaimodeystvie-1913905604.html
https://ria.ru/20231205/putin-1913904971.html
россия
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_1c0fc26529bc9a0d3cefa391b62927ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, абу-даби, юрий ушаков, опек, владимир путин
Экономика, Россия, Абу-Даби, Юрий Ушаков, ОПЕК, Владимир Путин
Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев вырос, сообщил Ушаков

Ушаков: товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев вырос на 63%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов за январь-сентябрь 2023 года прибавил 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
«
"ОАЭ - главный внешнеэкономический партнер России в арабском мире. В 2022 году взаимный товарооборот обновил свой исторический максимум и достиг рекордного уровня в 9 миллиардов долларов. За январь-сентябрь этого года он уже вышел на отметку в 8,8 миллиарда долларов, прибавив 63% относительно прошлогодних показателей того же периода", - сказал Ушаков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Ушаков: Путин обсудит с главой СА взаимодействие в энергетике
Вчера, 15:36
По его словам, этому в немалой степени способствует активная работа межправкомиссии двух стран.
Президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетит Абу-Даби с официальным визитом. Приоритетное внимание на переговорах делегаций, по словам Ушакова, будет уделяться сотрудничеству в области энергетики, как в двустороннем формате, так и в рамках ОПЕК+.
Значимой составляющей российско-эмиратских отношений, по словам помощника президента РФ, является промышленная кооперация. "Проработка перспективных проектов ведется практически во всех отраслях: от автомобилестроения, гражданского авиастроения, металлургии до возобновляемой энергетики, фармацевтики и цифровых технологий", - сказал Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Ушаков рассказал о будущих визитах Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Вчера, 15:36
 
ЭкономикаРоссияАбу-ДабиЮрий УшаковОПЕКВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала