https://ria.ru/20231205/tovarooborot-1913907007.html

Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев вырос, сообщил Ушаков

Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев вырос, сообщил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2023

Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев вырос, сообщил Ушаков

Товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов за январь-сентябрь 2023 года прибавил 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:40

2023-12-05T15:40

2023-12-05T15:40

экономика

россия

абу-даби

юрий ушаков

опек

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов за январь-сентябрь 2023 года прибавил 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "ОАЭ - главный внешнеэкономический партнер России в арабском мире. В 2022 году взаимный товарооборот обновил свой исторический максимум и достиг рекордного уровня в 9 миллиардов долларов. За январь-сентябрь этого года он уже вышел на отметку в 8,8 миллиарда долларов, прибавив 63% относительно прошлогодних показателей того же периода", - сказал Ушаков. По его словам, этому в немалой степени способствует активная работа межправкомиссии двух стран. Президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетит Абу-Даби с официальным визитом. Приоритетное внимание на переговорах делегаций, по словам Ушакова, будет уделяться сотрудничеству в области энергетики, как в двустороннем формате, так и в рамках ОПЕК+. Значимой составляющей российско-эмиратских отношений, по словам помощника президента РФ, является промышленная кооперация. "Проработка перспективных проектов ведется практически во всех отраслях: от автомобилестроения, гражданского авиастроения, металлургии до возобновляемой энергетики, фармацевтики и цифровых технологий", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20231205/vzaimodeystvie-1913905604.html

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экономика, россия, абу-даби, юрий ушаков, опек, владимир путин