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В Еврокомиссии опасаются терактов в Европе в новогодние праздники - РИА Новости, 05.12.2023
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16:32 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/terakty-1913925538.html
В Еврокомиссии опасаются терактов в Европе в новогодние праздники
В Еврокомиссии опасаются терактов в Европе в новогодние праздники - РИА Новости, 05.12.2023
В Еврокомиссии опасаются терактов в Европе в новогодние праздники
Обострение ближневосточного конфликта, а также связанная с ним поляризация европейского общества создали высокие риски совершения терактов на территории ЕС в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:32
2023-12-05T16:32
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БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Обострение ближневосточного конфликта, а также связанная с ним поляризация европейского общества создали высокие риски совершения терактов на территории ЕС в праздники Рождества и Нового года, сообщила в Брюсселе еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон. "Война между Израилем и ХАМАС, а также поляризация, которая возникла из-за этого в нашем обществе, создали высокий риск террористических атак в ЕС в предстоящий сезон праздников и каникул", - сказала она. По словам Йоханссон, предотвращение такой угрозы станет одной из тем в повестке проходящего во вторник Совета министров внутренних дел стран Евросоюза.
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в мире, брюссель, израиль, евросоюз, еврокомиссия, хамас
В мире, Брюссель, Израиль, Евросоюз, Еврокомиссия, ХАМАС
В Еврокомиссии опасаются терактов в Европе в новогодние праздники

В Еврокомиссии предупредили о высоком риске терактов в ЕС в новогодние праздники

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Обострение ближневосточного конфликта, а также связанная с ним поляризация европейского общества создали высокие риски совершения терактов на территории ЕС в праздники Рождества и Нового года, сообщила в Брюсселе еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон.
«
"Война между Израилем и ХАМАС, а также поляризация, которая возникла из-за этого в нашем обществе, создали высокий риск террористических атак в ЕС в предстоящий сезон праздников и каникул", - сказала она.
По словам Йоханссон, предотвращение такой угрозы станет одной из тем в повестке проходящего во вторник Совета министров внутренних дел стран Евросоюза.
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