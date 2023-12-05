https://ria.ru/20231205/terakty-1913925538.html

В Еврокомиссии опасаются терактов в Европе в новогодние праздники

В Еврокомиссии опасаются терактов в Европе в новогодние праздники - РИА Новости, 05.12.2023

В Еврокомиссии опасаются терактов в Европе в новогодние праздники

Обострение ближневосточного конфликта, а также связанная с ним поляризация европейского общества создали высокие риски совершения терактов на территории ЕС в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:32

2023-12-05T16:32

2023-12-05T16:32

в мире

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израиль

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Обострение ближневосточного конфликта, а также связанная с ним поляризация европейского общества создали высокие риски совершения терактов на территории ЕС в праздники Рождества и Нового года, сообщила в Брюсселе еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон. "Война между Израилем и ХАМАС, а также поляризация, которая возникла из-за этого в нашем обществе, создали высокий риск террористических атак в ЕС в предстоящий сезон праздников и каникул", - сказала она. По словам Йоханссон, предотвращение такой угрозы станет одной из тем в повестке проходящего во вторник Совета министров внутренних дел стран Евросоюза.

https://ria.ru/20231031/gaza-1906318523.html

брюссель

израиль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, брюссель, израиль, евросоюз, еврокомиссия, хамас