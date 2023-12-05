https://ria.ru/20231205/telefony-1913931394.html

Львова-Белова поддержала ограничение использования телефонов в школах

Львова-Белова поддержала ограничение использования телефонов в школах - РИА Новости, 05.12.2023

Львова-Белова поддержала ограничение использования телефонов в школах

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что поддерживает законопроект об ограничении использования телефонов в школах. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:54

2023-12-05T16:54

2023-12-05T16:54

общество

россия

тюменская область

мария львова-белова

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что поддерживает законопроект об ограничении использования телефонов в школах. Ранее в понедельник комитет ГД по просвещению одобрил ко второму чтению поправки к законопроекту о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года и о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях. Авторами поправки к законопроекту об ограничении телефонов в школах выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций. "Мы поддерживаем законопроект. Мы внесли туда небольшое дополнение, что пользоваться телефонами нужно в момент опасности, потому что ситуации бывают разные и здесь запретов, конечно, быть не должно, у ребенка должен быть доступ к мобильному устройству, чтобы передать информацию, поделиться тем, что происходит", - сообщила она журналистам в ходе рабочей поездки в Тюменскую область. По ее словам, сегодня ведется цифровизация школ, в рамках которой в школах если компьютеры, планшеты и так далее. "Но мы понимаем, насколько телефон отвлекает, насколько не ведет к цельному получению образования... Мы видим, что там, где телефоны запрещены хотя бы в момент урока, успеваемость повышается, то есть это доказанный факт, поэтому здесь очень важно выработать практику использования нового закона в школах грамотно", - добавила уполномоченный.

https://ria.ru/20231130/telefony-1912959468.html

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Наталья Макарова

общество, россия, тюменская область, мария львова-белова, вячеслав володин, госдума рф