https://ria.ru/20231205/telefony-1913931394.html
Львова-Белова поддержала ограничение использования телефонов в школах
Львова-Белова поддержала ограничение использования телефонов в школах - РИА Новости, 05.12.2023
Львова-Белова поддержала ограничение использования телефонов в школах
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что поддерживает законопроект об ограничении использования телефонов в школах. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:54
2023-12-05T16:54
2023-12-05T16:54
общество
россия
тюменская область
мария львова-белова
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что поддерживает законопроект об ограничении использования телефонов в школах. Ранее в понедельник комитет ГД по просвещению одобрил ко второму чтению поправки к законопроекту о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года и о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях. Авторами поправки к законопроекту об ограничении телефонов в школах выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций. "Мы поддерживаем законопроект. Мы внесли туда небольшое дополнение, что пользоваться телефонами нужно в момент опасности, потому что ситуации бывают разные и здесь запретов, конечно, быть не должно, у ребенка должен быть доступ к мобильному устройству, чтобы передать информацию, поделиться тем, что происходит", - сообщила она журналистам в ходе рабочей поездки в Тюменскую область. По ее словам, сегодня ведется цифровизация школ, в рамках которой в школах если компьютеры, планшеты и так далее. "Но мы понимаем, насколько телефон отвлекает, насколько не ведет к цельному получению образования... Мы видим, что там, где телефоны запрещены хотя бы в момент урока, успеваемость повышается, то есть это доказанный факт, поэтому здесь очень важно выработать практику использования нового закона в школах грамотно", - добавила уполномоченный.
https://ria.ru/20231130/telefony-1912959468.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, тюменская область, мария львова-белова, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Тюменская область, Мария Львова-Белова, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Львова-Белова поддержала ограничение использования телефонов в школах
Львова-Белова поддержала проект об ограничении использования телефонов в школах
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что поддерживает законопроект об ограничении использования телефонов в школах.
Ранее в понедельник комитет ГД
по просвещению одобрил ко второму чтению поправки к законопроекту о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года и о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях. Авторами поправки к законопроекту об ограничении телефонов в школах выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным
и главами всех думских фракций.
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«
"Мы поддерживаем законопроект. Мы внесли туда небольшое дополнение, что пользоваться телефонами нужно в момент опасности, потому что ситуации бывают разные и здесь запретов, конечно, быть не должно, у ребенка должен быть доступ к мобильному устройству, чтобы передать информацию, поделиться тем, что происходит", - сообщила она журналистам в ходе рабочей поездки в Тюменскую область
.
По ее словам, сегодня ведется цифровизация школ, в рамках которой в школах если компьютеры, планшеты и так далее.
"Но мы понимаем, насколько телефон отвлекает, насколько не ведет к цельному получению образования... Мы видим, что там, где телефоны запрещены хотя бы в момент урока, успеваемость повышается, то есть это доказанный факт, поэтому здесь очень важно выработать практику использования нового закона в школах грамотно", - добавила уполномоченный.
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