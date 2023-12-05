https://ria.ru/20231205/tatarstan-1913930748.html

Детсады Татарстана получили уникальные комплекты обучения татарскому языку

Детсады Татарстана получили уникальные комплекты обучения татарскому языку - РИА Новости, 05.12.2023

Детсады Татарстана получили уникальные комплекты обучения татарскому языку

Детские сады Татарстана получили 100 уникальных игровых комплектов и программ "Акыллы Уеннар" ("Умные игры") для обучения детей татарскому языку, сообщает... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:51

2023-12-05T16:51

2023-12-05T16:51

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Детские сады Татарстана получили 100 уникальных игровых комплектов и программ "Акыллы Уеннар" ("Умные игры") для обучения детей татарскому языку, сообщает министерство образования и науки республики. "Акыллы Уеннар" - передовой EdTech продукт, созданный в Татарстане, уникальная образовательная программа для детских садов и начальной школы, в основе которой набор развивающих настольных игр и поддерживающее цифровое приложение. Сертификаты на получение игровых комплектов и обучения программе получили 100 детских садов", - говорится в сообщении. Предварительно 100 педагогов прошли обучение в рамках проекта и получили сертификаты. Главная цель проекта "Акыллы Уеннар" - сохранить и преумножить навыки владения татарским языком у детей с самого раннего возраста, научить ценить культуру и идентичность, заложить крепкую основу для успешного обучения, становления личности и самореализации. "Акыллы Уеннар" является авторской разработкой сети международных мультилингвальных детских садов "Бала-Сити", апробированной в детских садах сети на протяжении 5 лет. Весь ценный опыт собран в единую систему, расписанную поэтапно для образовательных учреждений. Она включает 10 видов игр по 10 штук (100 для одного дошкольного учреждения), готовые сценарии для работы и методические материалы, обучение педагогов, комплексную систему диагностики, мобильное приложение для учителей и родителей для оценки эффективности развития каждого ребенка, инструкцию по проведению турниров. Аналогов программы в нашей стране не существует. Проект реализуется сетью детских садов "Бала-Сити" при поддержке комиссии при главе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике и министерства образования и науки Татарстана. Как отмечает министерство образования и науки, "Акыллы Уеннар" помогает развивать у детей интерес к изучению татарского языка и расширяет языковую лексику, гибкость ума и память, навыки самостоятельности и самодисциплины, креативное, творческое и инженерное мышление, концентрацию внимания, умение решать стандартные и нестандартные задачи, способность успешно справляться с образовательной нагрузкой, навыки эффективной коммуникации, внутреннюю мотивацию лидерства.

https://ria.ru/20231204/tatarstan-1913708306.html

https://ria.ru/20231205/rekonstruktsiya-1913923832.html

республика татарстан (татарстан)

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика татарстан (татарстан)