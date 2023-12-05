https://ria.ru/20231205/tankisty-1913785713.html
Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.12.2023
Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении
Танкисты Центрального военного округа сорвали ротацию сил ВСУ и уничтожили склад боеприпасов и минометные расчеты в районе Торского выступа на краснолиманском... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T05:08
2023-12-05T05:08
2023-12-05T05:08
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Танкисты Центрального военного округа сорвали ротацию сил ВСУ и уничтожили склад боеприпасов и минометные расчеты в районе Торского выступа на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Расчеты БПЛА выявили огневые позиции украинских минометных расчетов, а также ротацию личного состава ВСУ, и передали координаты целей танковым подразделениям ЦВО. "В ходе боевой работы танковых подразделений группировки была сорвана очередная безуспешная ротация украинских вооруженных формирований. Уничтожен склад с боеприпасами и позиции минометных расчетов с орудием и личным составом", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что помимо планового уничтожения выявленных целей, танкисты группировки войск "Центр" постоянно ведут беспокоящий огонь, изматывая противника, а также затрудняя подвоз боеприпасов, восстановление и дооборудование позиций на линии боевого соприкосновения.
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россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ, В мире
Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении
Танкисты ЦВО сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Танкисты Центрального военного округа сорвали ротацию сил ВСУ и уничтожили склад боеприпасов и минометные расчеты в районе Торского выступа на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Расчеты БПЛА выявили огневые позиции украинских минометных расчетов, а также ротацию личного состава ВСУ, и передали координаты целей танковым подразделениям ЦВО
.
"В ходе боевой работы танковых подразделений группировки была сорвана очередная безуспешная ротация украинских вооруженных формирований. Уничтожен склад с боеприпасами и позиции минометных расчетов с орудием и личным составом", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве уточнили, что помимо планового уничтожения выявленных целей, танкисты группировки войск "Центр" постоянно ведут беспокоящий огонь, изматывая противника, а также затрудняя подвоз боеприпасов, восстановление и дооборудование позиций на линии боевого соприкосновения.
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