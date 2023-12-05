https://ria.ru/20231205/taksist-1913943978.html

Таксист, насмерть сбивший ребенка в Кузбассе, был в наркотическом опьянении

Таксист, насмерть сбивший ребенка в Кузбассе, был в наркотическом опьянении - РИА Новости, 05.12.2023

Таксист, насмерть сбивший ребенка в Кузбассе, был в наркотическом опьянении

Таксист, сбивший насмерть семилетнего ребенка на "зебре" в Кемерово, был за рулем в наркотическом опьянении, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:24

2023-12-05T17:24

2023-12-05T17:24

происшествия

кемерово

россия

кемеровская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 5 дек – РИА Новости. Таксист, сбивший насмерть семилетнего ребенка на "зебре" в Кемерово, был за рулем в наркотическом опьянении, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. Трагедия произошла на прошлой неделе, 30 ноября. Мальчик, сбитый такси на нерегулируемом пешеходном переходе, скончался в скорой помощи. О ходе расследования уголовного дела ранее потребовал доложить глава СК РФ Александр Бастрыкин. Как сообщили в объединенном пресс-центре судов региона, следствие обвиняет 40-летнего жителя Кемерово по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ, то есть в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшем смерть малолетнего. "Судом заключен под стражу водитель, совершивший ДТП в состоянии наркотического опьянения, последствием которого явилась смерть малолетнего ребенка… Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 30 января", – говорится в релизе.

https://ria.ru/20231121/narkoman-1910740668.html

кемерово

россия

кемеровская область

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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)