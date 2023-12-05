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Таксист, насмерть сбивший ребенка в Кузбассе, был в наркотическом опьянении
Таксист, насмерть сбивший ребенка в Кузбассе, был в наркотическом опьянении - РИА Новости, 05.12.2023
Таксист, насмерть сбивший ребенка в Кузбассе, был в наркотическом опьянении
Таксист, сбивший насмерть семилетнего ребенка на "зебре" в Кемерово, был за рулем в наркотическом опьянении, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:24
2023-12-05T17:24
2023-12-05T17:24
происшествия
кемерово
россия
кемеровская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 5 дек – РИА Новости. Таксист, сбивший насмерть семилетнего ребенка на "зебре" в Кемерово, был за рулем в наркотическом опьянении, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. Трагедия произошла на прошлой неделе, 30 ноября. Мальчик, сбитый такси на нерегулируемом пешеходном переходе, скончался в скорой помощи. О ходе расследования уголовного дела ранее потребовал доложить глава СК РФ Александр Бастрыкин. Как сообщили в объединенном пресс-центре судов региона, следствие обвиняет 40-летнего жителя Кемерово по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ, то есть в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшем смерть малолетнего. "Судом заключен под стражу водитель, совершивший ДТП в состоянии наркотического опьянения, последствием которого явилась смерть малолетнего ребенка… Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 30 января", – говорится в релизе.
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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Таксист, насмерть сбивший ребенка в Кузбассе, был в наркотическом опьянении
Таксист, насмерть сбивший 7-летнего мальчика в Кузбассе, был под наркотиками