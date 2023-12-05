https://ria.ru/20231205/svyaz-1913818310.html

На дороге между севером и югом Камчатки впервые появилась связь

На дороге между севером и югом Камчатки впервые появилась связь - РИА Новости, 05.12.2023

На дороге между севером и югом Камчатки впервые появилась связь

Первая базовая станция связи появилась на самой протяженной межрегиональной дороге Камчатки, которая связывает южные и северные районы полуострова, сообщила... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:54

2023-12-05T10:54

2023-12-05T10:54

камчатский край

петропавловск-камчатский

камчатка

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек – РИА Новости. Первая базовая станция связи появилась на самой протяженной межрегиональной дороге Камчатки, которая связывает южные и северные районы полуострова, сообщила пресс-служба правительства края со ссылкой на губернатора Владимира Солодова. "Знаковым событием текущего года стал запуск проектов по строительству базовых станций на территориях дорог регионального значения. 27 ноября оператором "Билайн" построена и запущена базовая станция последнего поколения на дороге в Усть-Камчатск. Особенно важно, что связь появляется на дорогах. От этого зависит не только комфорт, но, в первую очередь, безопасность и скорость реагирования различных служб на происшествия и в конечном итоге сохранение жизни наших граждан", — сказал Владимир Солодов. Данная базовая станция располагается на перекрестке Мильковского, Усть-Камчатского и Быстринского районов. Тридцатиметровая вышка дает голосовую связь в радиусе десяти километров, а покрытие LTE в радиусе шести километров. Ближайшие населенные пункты от этого района, где доступна сотовая связь, расположены минимум в 40 километрах, поэтому до настоящего времени люди, передвигавшиеся по этой трассе, длительное время вынуждены были находиться без связи в пути, что существенно осложняло вызов помощи, если она была необходима. В правительстве края уточнили, что ведутся переговоры с другими операторами связи об установке на вышке их передатчиков. Пока этого не произошло, абонентам этих операторов в районе вышки доступны только вызовы в службу спасения 112. В дальнейшем планируется установка подобных вышек и на других участках дорог, чтобы минимизировать количество маршрутов без покрытия сотовой сети. На территории Камчатского края расположены фактически две основные транспортные артерии, все они берут свое начало в Петропавловске-Камчатском и соединяют между собой юг, восток, запад и север полуострова. Одна из дорог идет с восточного на западное побережье - от Петропавловска-Камчатского до поселка Усть-Большерецк. Ее протяженность около 220 километров. Вторая - от Петропавловска-Камчатского в поселок Усть-Камчатск, ее протяженность 713 километров. Остальные дороги являются местными, также в зимнее время действуют протяженные автозимники на севере края.

https://ria.ru/20231204/kamchatka-1913593149.html

https://ria.ru/20231123/drony-1911296299.html

петропавловск-камчатский

камчатка

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петропавловск-камчатский, камчатка, владимир солодов