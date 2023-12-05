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На дороге между севером и югом Камчатки впервые появилась связь - РИА Новости, 05.12.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
10:54 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/svyaz-1913818310.html
На дороге между севером и югом Камчатки впервые появилась связь
На дороге между севером и югом Камчатки впервые появилась связь - РИА Новости, 05.12.2023
На дороге между севером и югом Камчатки впервые появилась связь
Первая базовая станция связи появилась на самой протяженной межрегиональной дороге Камчатки, которая связывает южные и северные районы полуострова, сообщила... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:54
2023-12-05T10:54
камчатский край
петропавловск-камчатский
камчатка
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек – РИА Новости. Первая базовая станция связи появилась на самой протяженной межрегиональной дороге Камчатки, которая связывает южные и северные районы полуострова, сообщила пресс-служба правительства края со ссылкой на губернатора Владимира Солодова. "Знаковым событием текущего года стал запуск проектов по строительству базовых станций на территориях дорог регионального значения. 27 ноября оператором "Билайн" построена и запущена базовая станция последнего поколения на дороге в Усть-Камчатск. Особенно важно, что связь появляется на дорогах. От этого зависит не только комфорт, но, в первую очередь, безопасность и скорость реагирования различных служб на происшествия и в конечном итоге сохранение жизни наших граждан", — сказал Владимир Солодов. Данная базовая станция располагается на перекрестке Мильковского, Усть-Камчатского и Быстринского районов. Тридцатиметровая вышка дает голосовую связь в радиусе десяти километров, а покрытие LTE в радиусе шести километров. Ближайшие населенные пункты от этого района, где доступна сотовая связь, расположены минимум в 40 километрах, поэтому до настоящего времени люди, передвигавшиеся по этой трассе, длительное время вынуждены были находиться без связи в пути, что существенно осложняло вызов помощи, если она была необходима. В правительстве края уточнили, что ведутся переговоры с другими операторами связи об установке на вышке их передатчиков. Пока этого не произошло, абонентам этих операторов в районе вышки доступны только вызовы в службу спасения 112. В дальнейшем планируется установка подобных вышек и на других участках дорог, чтобы минимизировать количество маршрутов без покрытия сотовой сети. На территории Камчатского края расположены фактически две основные транспортные артерии, все они берут свое начало в Петропавловске-Камчатском и соединяют между собой юг, восток, запад и север полуострова. Одна из дорог идет с восточного на западное побережье - от Петропавловска-Камчатского до поселка Усть-Большерецк. Ее протяженность около 220 километров. Вторая - от Петропавловска-Камчатского в поселок Усть-Камчатск, ее протяженность 713 километров. Остальные дороги являются местными, также в зимнее время действуют протяженные автозимники на севере края.
https://ria.ru/20231204/kamchatka-1913593149.html
https://ria.ru/20231123/drony-1911296299.html
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5
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петропавловск-камчатский, камчатка, владимир солодов
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Владимир Солодов
На дороге между севером и югом Камчатки впервые появилась связь

На дороге между севером и югом Камчатки появилась первая базовая станция связи

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек – РИА Новости. Первая базовая станция связи появилась на самой протяженной межрегиональной дороге Камчатки, которая связывает южные и северные районы полуострова, сообщила пресс-служба правительства края со ссылкой на губернатора Владимира Солодова.
"Знаковым событием текущего года стал запуск проектов по строительству базовых станций на территориях дорог регионального значения. 27 ноября оператором "Билайн" построена и запущена базовая станция последнего поколения на дороге в Усть-Камчатск. Особенно важно, что связь появляется на дорогах. От этого зависит не только комфорт, но, в первую очередь, безопасность и скорость реагирования различных служб на происшествия и в конечном итоге сохранение жизни наших граждан", — сказал Владимир Солодов.
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Данная базовая станция располагается на перекрестке Мильковского, Усть-Камчатского и Быстринского районов. Тридцатиметровая вышка дает голосовую связь в радиусе десяти километров, а покрытие LTE в радиусе шести километров. Ближайшие населенные пункты от этого района, где доступна сотовая связь, расположены минимум в 40 километрах, поэтому до настоящего времени люди, передвигавшиеся по этой трассе, длительное время вынуждены были находиться без связи в пути, что существенно осложняло вызов помощи, если она была необходима.
В правительстве края уточнили, что ведутся переговоры с другими операторами связи об установке на вышке их передатчиков. Пока этого не произошло, абонентам этих операторов в районе вышки доступны только вызовы в службу спасения 112. В дальнейшем планируется установка подобных вышек и на других участках дорог, чтобы минимизировать количество маршрутов без покрытия сотовой сети.
На территории Камчатского края расположены фактически две основные транспортные артерии, все они берут свое начало в Петропавловске-Камчатском и соединяют между собой юг, восток, запад и север полуострова. Одна из дорог идет с восточного на западное побережье - от Петропавловска-Камчатского до поселка Усть-Большерецк. Ее протяженность около 220 километров. Вторая - от Петропавловска-Камчатского в поселок Усть-Камчатск, ее протяженность 713 километров. Остальные дороги являются местными, также в зимнее время действуют протяженные автозимники на севере края.
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Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийКамчаткаВладимир Солодов
 
 
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