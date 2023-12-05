https://ria.ru/20231205/stroyka-1913962740.html

Около 1,2 миллиона квадратных метров жилья построят в Удмуртии в 2023 году

Около 1,2 миллиона квадратных метров жилья построят в Удмуртии в 2023 году - РИА Новости, 05.12.2023

Около 1,2 миллиона квадратных метров жилья построят в Удмуртии в 2023 году

В этом году в Удмуртии будет построено около 1,2 миллиона квадратных метров жилья, также в регионе активно строят объекты социальной инфраструктуры, сообщила... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:25

2023-12-05T18:25

2023-12-05T18:25

удмуртская республика

ижевск

россия

жилье

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В этом году в Удмуртии будет построено около 1,2 миллиона квадратных метров жилья, также в регионе активно строят объекты социальной инфраструктуры, сообщила журналистам первый зампред правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова. Заявление было сделано в ходе открытия Дня региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Абрамова отметила, что в республике заботятся о том, чтобы жители проживали в комфортных условиях. Так, за последние годы в городах, деревнях, селах появилось более 500 новых общественных пространств. А сейчас начинается реновация центральной площади города Ижевска, которому в следующем году будет уделено особенное внимание. "У республики очень большое будущее. И я приглашаю тех, кто еще не приехал в Удмуртию, стать частью этого будущего вместе с нами. Уже в этом году мы готовы принять не только туристов, но и специалистов рабочих профессий на наши промышленные предприятия. Мы запускаем большой проект "Работай в Удмуртии", намерены привлечь в республику новых специалистов и обеспечить им условия для роста и развития, в том числе и их семьям", - сказала Абрамова. Она добавила, что огромная часть усилий в республике направлена на поддержку семей с детьми. За последние годы в Удмуртии построено более 50 детских садов на пять тысяч мест. Введено в эксплуатацию 17 школ на шесть тысяч мест. Были введены дополнительные меры поддержки для многодетных семей - единовременные выплаты, горячее питание. А более 230 тысяч семей получили адресную поддержку из федерального бюджета. Также она рассказала про реализацию нацпроекта "Производительность труда" в регионе, инициированного президентом РФ. "В Удмуртии сейчас более 143 тысяч человек трудятся в промышленности. 80 предприятий Удмуртии уже работают в рамках этого нацпроекта при помощи регионального Центра компетенций, в копилке которого много успешных кейсов. А по итогу 2022 года республика стала одним из регионов-лидеров по реализации этого нацпроекта", - отметила Абрамова. Она подчеркнула, что за последние пять лет рост инвестиций в экономику республики составил 40%. В Удмуртии уже создано четыре промышленных парка, а еще два - откроются в 2024 году.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ижевск, россия, жилье