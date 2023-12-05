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На Кубани в ДТП с участием маршрутки и бензовоза погибли три человека - РИА Новости, 05.12.2023
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18:02 05.12.2023 (обновлено: 18:05 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/stolknovenie-1913959090.html
На Кубани в ДТП с участием маршрутки и бензовоза погибли три человека
На Кубани в ДТП с участием маршрутки и бензовоза погибли три человека - РИА Новости, 05.12.2023
На Кубани в ДТП с участием маршрутки и бензовоза погибли три человека
Три человека погибли, еще семеро получили ранения при столкновении маршрутки и бензовоза на трассе Кубани, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:02
2023-12-05T18:05
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Три человека погибли, еще семеро получили ранения при столкновении маршрутки и бензовоза на трассе Кубани, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".По данным ведомства, авария произошла во вторник днем на автодороге Славянск-на-Кубани – Темрюк в Славянском районе Краснодарского края. Столкнулись бензовоз марки КамАЗ и маршрутный автобус Iveco."По предварительным данным, три человека погибли, ещё семеро получили ранения. В настоящее время пострадавшие доставлены в центральную больницу города Славянска-на-Кубани", - говорится в сообщении.
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происшествия
Происшествия
На Кубани в ДТП с участием маршрутки и бензовоза погибли три человека

МВД: на Кубани при столкновении маршрутки и бензовоза погибли три человека

© Фото : Славянск-на-Кубани/TelegramДТП в Славянске-на-Кубани
ДТП в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Славянск-на-Кубани/Telegram
ДТП в Славянске-на-Кубани
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Три человека погибли, еще семеро получили ранения при столкновении маршрутки и бензовоза на трассе Кубани, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".
По данным ведомства, авария произошла во вторник днем на автодороге Славянск-на-КубаниТемрюк в Славянском районе Краснодарского края. Столкнулись бензовоз марки КамАЗ и маршрутный автобус Iveco.
"По предварительным данным, три человека погибли, ещё семеро получили ранения. В настоящее время пострадавшие доставлены в центральную больницу города Славянска-на-Кубани", - говорится в сообщении.
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