https://ria.ru/20231205/stolknovenie-1913959090.html

На Кубани в ДТП с участием маршрутки и бензовоза погибли три человека

На Кубани в ДТП с участием маршрутки и бензовоза погибли три человека - РИА Новости, 05.12.2023

На Кубани в ДТП с участием маршрутки и бензовоза погибли три человека

Три человека погибли, еще семеро получили ранения при столкновении маршрутки и бензовоза на трассе Кубани, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:02

2023-12-05T18:02

2023-12-05T18:05

происшествия

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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Три человека погибли, еще семеро получили ранения при столкновении маршрутки и бензовоза на трассе Кубани, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".По данным ведомства, авария произошла во вторник днем на автодороге Славянск-на-Кубани – Темрюк в Славянском районе Краснодарского края. Столкнулись бензовоз марки КамАЗ и маршрутный автобус Iveco."По предварительным данным, три человека погибли, ещё семеро получили ранения. В настоящее время пострадавшие доставлены в центральную больницу города Славянска-на-Кубани", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231203/dtp-1913478700.html

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2023

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происшествия