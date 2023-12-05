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На Кубани в ДТП с участием маршрутки и бензовоза погибли три человека
На Кубани в ДТП с участием маршрутки и бензовоза погибли три человека - РИА Новости, 05.12.2023
На Кубани в ДТП с участием маршрутки и бензовоза погибли три человека
Три человека погибли, еще семеро получили ранения при столкновении маршрутки и бензовоза на трассе Кубани, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:02
2023-12-05T18:02
2023-12-05T18:05
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Три человека погибли, еще семеро получили ранения при столкновении маршрутки и бензовоза на трассе Кубани, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".По данным ведомства, авария произошла во вторник днем на автодороге Славянск-на-Кубани – Темрюк в Славянском районе Краснодарского края. Столкнулись бензовоз марки КамАЗ и маршрутный автобус Iveco."По предварительным данным, три человека погибли, ещё семеро получили ранения. В настоящее время пострадавшие доставлены в центральную больницу города Славянска-на-Кубани", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231203/dtp-1913478700.html
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происшествия
На Кубани в ДТП с участием маршрутки и бензовоза погибли три человека
МВД: на Кубани при столкновении маршрутки и бензовоза погибли три человека