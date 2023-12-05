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ВМС США подготовят подлодки для противостояния китайскому флоту - РИА Новости, 05.12.2023
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05:37 05.12.2023 (обновлено: 05:38 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/ssha-1913786522.html
ВМС США подготовят подлодки для противостояния китайскому флоту
ВМС США подготовят подлодки для противостояния китайскому флоту - РИА Новости, 05.12.2023
ВМС США подготовят подлодки для противостояния китайскому флоту
ВМС США планируют со следующего года оснащать подводные лодки противокорабельными вариантами крылатых ракет "Томагавк" для усиления возможностей по... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T05:37
2023-12-05T05:38
сша
китай
япония
в мире
нэнси пелоси
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВМС США планируют со следующего года оснащать подводные лодки противокорабельными вариантами крылатых ракет "Томагавк" для усиления возможностей по противостоянию флоту Китая, передает агентство Блумберг со ссылкой на руководителя программы капитана Джона Херси. "ВМС США планируют начать со следующего года вооружать подводные лодки противокорабельными вариантами широко используемых ракет "Томагавк" в рамках стремления Вашингтона нарастить военный потенциал в противостоянии с военно-морскими силами Китая, особенно вокруг Тайваня", - говорится в сообщении агентства. Как передает агентство, новый вариант ракет встанет на вооружение с 1 октября 2024 года и получит улучшенную систему наведения для борьбы с морскими целями. Вооружать такими ракетами будут подводные лодки класса "Лос-Анджелес" и "Вирджиния". Они могут быть вооружены 12 "Томагавками" каждая, но отдельные модифицированные "Вирджинии" смогут нести до 40 ракет. Агентство отмечает, что в дальнейшем эти ракеты сможет получить и Япония. Ранее телеканал NHK сообщал, Япония планирует закупить 400 американских ракет "Томагавк" для обеспечения "обороноспособности ответного удара", 200 из них поступят на вооружение с 2025 финансового года (1 апреля 2025 - 31 марта 2026 года). Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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сша, китай, япония, в мире, нэнси пелоси
США, Китай, Япония, В мире, Нэнси Пелоси
ВМС США подготовят подлодки для противостояния китайскому флоту

США хотят оснастить подлодки вариантом ракет "Томагавк" для противостояния с КНР

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo courtesy of General Dynamics Electric Boat / Американская подводная лодка "USS Mississippi" типа "Вирджиния"
Американская подводная лодка USS Mississippi типа Вирджиния - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo courtesy of General Dynamics Electric Boat /
Американская подводная лодка "USS Mississippi" типа "Вирджиния". Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВМС США планируют со следующего года оснащать подводные лодки противокорабельными вариантами крылатых ракет "Томагавк" для усиления возможностей по противостоянию флоту Китая, передает агентство Блумберг со ссылкой на руководителя программы капитана Джона Херси.
«
"ВМС США планируют начать со следующего года вооружать подводные лодки противокорабельными вариантами широко используемых ракет "Томагавк" в рамках стремления Вашингтона нарастить военный потенциал в противостоянии с военно-морскими силами Китая, особенно вокруг Тайваня", - говорится в сообщении агентства.
Как передает агентство, новый вариант ракет встанет на вооружение с 1 октября 2024 года и получит улучшенную систему наведения для борьбы с морскими целями. Вооружать такими ракетами будут подводные лодки класса "Лос-Анджелес" и "Вирджиния". Они могут быть вооружены 12 "Томагавками" каждая, но отдельные модифицированные "Вирджинии" смогут нести до 40 ракет.
Агентство отмечает, что в дальнейшем эти ракеты сможет получить и Япония.
Ранее телеканал NHK сообщал, Япония планирует закупить 400 американских ракет "Томагавк" для обеспечения "обороноспособности ответного удара", 200 из них поступят на вооружение с 2025 финансового года (1 апреля 2025 - 31 марта 2026 года).
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Ракетный эсминец USS Hopper ВМС США - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Китай обвинил эсминец ВМС США во вторжении в свои территориальные воды
25 ноября, 19:10
 
СШАКитайЯпонияВ миреНэнси Пелоси
 
 
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