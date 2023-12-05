https://ria.ru/20231205/ssha-1913786522.html

ВМС США подготовят подлодки для противостояния китайскому флоту

ВМС США подготовят подлодки для противостояния китайскому флоту - РИА Новости, 05.12.2023

ВМС США подготовят подлодки для противостояния китайскому флоту

ВМС США планируют со следующего года оснащать подводные лодки противокорабельными вариантами крылатых ракет "Томагавк" для усиления возможностей по... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T05:37

2023-12-05T05:37

2023-12-05T05:38

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япония

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нэнси пелоси

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВМС США планируют со следующего года оснащать подводные лодки противокорабельными вариантами крылатых ракет "Томагавк" для усиления возможностей по противостоянию флоту Китая, передает агентство Блумберг со ссылкой на руководителя программы капитана Джона Херси. "ВМС США планируют начать со следующего года вооружать подводные лодки противокорабельными вариантами широко используемых ракет "Томагавк" в рамках стремления Вашингтона нарастить военный потенциал в противостоянии с военно-морскими силами Китая, особенно вокруг Тайваня", - говорится в сообщении агентства. Как передает агентство, новый вариант ракет встанет на вооружение с 1 октября 2024 года и получит улучшенную систему наведения для борьбы с морскими целями. Вооружать такими ракетами будут подводные лодки класса "Лос-Анджелес" и "Вирджиния". Они могут быть вооружены 12 "Томагавками" каждая, но отдельные модифицированные "Вирджинии" смогут нести до 40 ракет. Агентство отмечает, что в дальнейшем эти ракеты сможет получить и Япония. Ранее телеканал NHK сообщал, Япония планирует закупить 400 американских ракет "Томагавк" для обеспечения "обороноспособности ответного удара", 200 из них поступят на вооружение с 2025 финансового года (1 апреля 2025 - 31 марта 2026 года). Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20231125/esminets-1911849032.html

сша

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сша, китай, япония, в мире, нэнси пелоси