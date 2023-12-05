https://ria.ru/20231205/sportkompleks-1913850959.html

Власти: новый спорткомплекс введут в декабре в якутском селе Хатассы

Власти: новый спорткомплекс введут в декабре в якутском селе Хатассы - РИА Новости, 05.12.2023

Власти: новый спорткомплекс введут в декабре в якутском селе Хатассы

Новый спорткомплекс введут в декабре в пригородном селе Якутска - Хатассы, на строительство объекта потрачено свыше 280 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:36

2023-12-05T12:36

2023-12-05T12:36

республика саха (якутия)

якутск

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Новый спорткомплекс введут в декабре в пригородном селе Якутска - Хатассы, на строительство объекта потрачено свыше 280 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что в рамках указа главы республики о развитии Якутска до 2032 года возводятся новые строительные объекты. "В конце декабря текущего года в селе Хатассы введут двухэтажное здание нового спортивного комплекса на 400 мест площадью порядка 2,3 тысячи квадратных метров. Объект возводится по госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия)", муниципальной программе "Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2017-2032 годы". Объем финансирования составляет более 284 миллионов рублей", - информирует пресс-служба. Комплекс начали строить два года назад. Комплекс начнет принимать детей с 1 января 2024 года. "Сейчас в неприспособленном для занятий спортом старом здании занимаются 260 детей, а в средней школе села Хатассы обучаются более 1 тысячи учеников. В новом спортивном комплексе планируем охватить занятиями по 7 видам спорта 830 детей не только села Хатассы, но и сел Пригородное и Табага, и жители села будут заниматься оздоровлением. И, конечно, для сельчан с открытием нового объекта появятся дополнительные рабочие места", - рассказала заместитель директора детско-юношеской спортивной школы села Хатассы Сардаана Константинова. Власти отмечают, что на период с 2019 до 2024 года в Якутии по нацпроекту "Демография" запланировано ввести в эксплуатацию не менее 10 крупных объектов спорта, 6 из которых уже построено. Всего за последние 5 лет по различным программам, включая президентский нацпроект "Демография", в Якутии открылось 32 крупных спортивных объекта.

https://ria.ru/20231205/nozh-1913844287.html

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якутск, республика саха (якутия), россия