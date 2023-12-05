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В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 05.12.2023 (обновлено: 14:32 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913876743.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.12.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 245 украинских военных и 10 единиц техники ВСУ, сообщило во вторник Минобороны России в телеграм-канале РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:22
2023-12-05T14:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 245 украинских военных и 10 единиц техники ВСУ, сообщило во вторник Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области. За сутки уничтожено до 245 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Запорожская область
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 245 военнослужащих

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 245 украинских военных и 10 единиц техники ВСУ, сообщило во вторник Минобороны России в телеграм-канале ведомства.
«
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области. За сутки уничтожено до 245 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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