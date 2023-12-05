https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913876743.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.12.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 245 украинских военных и 10 единиц техники ВСУ, сообщило во вторник Минобороны России в телеграм-канале РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:22

2023-12-05T14:22

2023-12-05T14:32

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 245 украинских военных и 10 единиц техники ВСУ, сообщило во вторник Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области. За сутки уничтожено до 245 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, запорожская область