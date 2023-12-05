https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913876511.html
Российские военные поразили склад ВСУ в районе Херсона
Российские военные поразили склад ВСУ в районе Херсона - РИА Новости, 05.12.2023
Российские военные поразили склад ВСУ в районе Херсона
Российские военные поразили склад вооружения украинской 124-й бригады территориальной обороны в районе Херсона, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:22
2023-12-05T14:22
2023-12-05T14:29
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские военные поразили склад вооружения украинской 124-й бригады территориальной обороны в районе Херсона, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Поражены склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны в районе города Херсон, а также живая сила и военная техника ВСУ в 103 районах", - говорится в сводке военного ведомства."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации общие потери противника составили до 40 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М-109 Paladin, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20231205/pvo-1913876618.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные поразили склад ВСУ в районе Херсона
Минобороны: российские военные поразили склад вооружения ВСУ в районе Херсона