https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913876511.html

Российские военные поразили склад ВСУ в районе Херсона

Российские военные поразили склад ВСУ в районе Херсона - РИА Новости, 05.12.2023

Российские военные поразили склад ВСУ в районе Херсона

Российские военные поразили склад вооружения украинской 124-й бригады территориальной обороны в районе Херсона, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:22

2023-12-05T14:22

2023-12-05T14:29

специальная военная операция на украине

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сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские военные поразили склад вооружения украинской 124-й бригады территориальной обороны в районе Херсона, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Поражены склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны в районе города Херсон, а также живая сила и военная техника ВСУ в 103 районах", - говорится в сводке военного ведомства."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации общие потери противника составили до 40 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М-109 Paladin, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20231205/pvo-1913876618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, в мире, херсон, сша, вооруженные силы украины