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Российские военные поразили склад ВСУ в районе Херсона - РИА Новости, 05.12.2023
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14:22 05.12.2023 (обновлено: 14:29 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913876511.html
Российские военные поразили склад ВСУ в районе Херсона
Российские военные поразили склад ВСУ в районе Херсона - РИА Новости, 05.12.2023
Российские военные поразили склад ВСУ в районе Херсона
Российские военные поразили склад вооружения украинской 124-й бригады территориальной обороны в районе Херсона, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:22
2023-12-05T14:29
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
херсон
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские военные поразили склад вооружения украинской 124-й бригады территориальной обороны в районе Херсона, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Поражены склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны в районе города Херсон, а также живая сила и военная техника ВСУ в 103 районах", - говорится в сводке военного ведомства."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации общие потери противника составили до 40 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М-109 Paladin, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20231205/pvo-1913876618.html
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херсон
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россия, безопасность, в мире, херсон, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Херсон, США, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили склад ВСУ в районе Херсона

Минобороны: российские военные поразили склад вооружения ВСУ в районе Херсона

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВДВ в зоне СВО
Военнослужащие ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВДВ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские военные поразили склад вооружения украинской 124-й бригады территориальной обороны в районе Херсона, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Поражены склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны в районе города Херсон, а также живая сила и военная техника ВСУ в 103 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
"На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации общие потери противника составили до 40 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М-109 Paladin, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке.
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