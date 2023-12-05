https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913781779.html

Российские силы уничтожили на Купянском направлении позиции ВСУ

Российские силы уничтожили на Купянском направлении позиции ВСУ - РИА Новости, 05.12.2023

Российские силы уничтожили на Купянском направлении позиции ВСУ

Российские войска уничтожили выявленные замаскированные позиции украинских войск на купянском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T03:17

2023-12-05T03:17

2023-12-05T03:17

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили выявленные замаскированные позиции украинских войск на купянском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные замаскированные позиции ВСУ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913453142.html

россия

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2023

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россия, вооруженные силы украины