Рейтинг@Mail.ru
Российские силы уничтожили на Купянском направлении позиции ВСУ - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913781779.html
Российские силы уничтожили на Купянском направлении позиции ВСУ
Российские силы уничтожили на Купянском направлении позиции ВСУ - РИА Новости, 05.12.2023
Российские силы уничтожили на Купянском направлении позиции ВСУ
Российские войска уничтожили выявленные замаскированные позиции украинских войск на купянском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T03:17
2023-12-05T03:17
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_298:210:3072:1770_1920x0_80_0_0_105cadde565793e9142b4d7ce404c0dc.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили выявленные замаскированные позиции украинских войск на купянском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные замаскированные позиции ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913453142.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43778b6517b03bd31aa6074ec9d33e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
Российские силы уничтожили на Купянском направлении позиции ВСУ

Российские силы уничтожили на Купянском направлении замаскированные позиции ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили выявленные замаскированные позиции украинских войск на купянском направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
"На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные замаскированные позиции ВСУ", - говорится в сообщении.
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Российские военные поразили украинский пункт управления ПВО
3 декабря, 14:22
 
РоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала