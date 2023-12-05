https://ria.ru/20231205/sotsvyplaty-1913886101.html

В Москве повысят пенсии и соцвыплаты

В Москве повысят пенсии и соцвыплаты - РИА Новости, 05.12.2023

В Москве повысят пенсии и соцвыплаты

В Москве с Нового года повысится размер минимальных пенсий и социальных выплат, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:47

2023-12-05T14:47

2023-12-05T16:49

общество

москва

сергей собянин

пенсия

пенсионеры

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Москве с Нового года повысится размер минимальных пенсий и социальных выплат, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и столичного правительства. "С 1 января 2024 года минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц. Также будет проведена индексация социальных выплат", — говорится в сообщении.Столичные власти увеличат размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим семьям. Также повышение коснется детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Помимо того, надбавку получат:Размер выплат увеличится у юбиляров супружеской жизни, долгожителей в возрасте 100 лет и старше, других льготников.Также московские власти в следующем году сохранят единовременные выплаты к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС.Их размеры установят отдельными решениями мэра и правительства Москвы.

https://ria.ru/20231201/pensiya-1913042694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, сергей собянин, пенсия, пенсионеры