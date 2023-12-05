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В Москве повысят пенсии и соцвыплаты
В Москве повысят пенсии и соцвыплаты - РИА Новости, 05.12.2023
В Москве повысят пенсии и соцвыплаты
В Москве с Нового года повысится размер минимальных пенсий и социальных выплат, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:47
2023-12-05T14:47
2023-12-05T16:49
общество
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Москве с Нового года повысится размер минимальных пенсий и социальных выплат, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и столичного правительства. "С 1 января 2024 года минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц. Также будет проведена индексация социальных выплат", — говорится в сообщении.Столичные власти увеличат размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим семьям. Также повышение коснется детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Помимо того, надбавку получат:Размер выплат увеличится у юбиляров супружеской жизни, долгожителей в возрасте 100 лет и старше, других льготников.Также московские власти в следующем году сохранят единовременные выплаты к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС.Их размеры установят отдельными решениями мэра и правительства Москвы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, сергей собянин, пенсия, пенсионеры
Общество, Москва, Сергей Собянин, Пенсия, Пенсионеры
В Москве повысят пенсии и соцвыплаты
Собянин: минимальный размер пенсии в Москве вырастет почти до 25 тысяч рублей
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
В Москве с Нового года повысится размер минимальных пенсий и социальных выплат, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе
мэра и столичного правительства.
«
"С 1 января 2024 года минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц. Также будет проведена индексация социальных выплат", — говорится в сообщении.
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Столичные власти увеличат размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим семьям. Также повышение коснется детей-сирот и детей, оставшихся без попечения.
Помимо того, надбавку получат:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- участники обороны Москвы;
- труженики тыла;
- ветераны труда;
- дети войны;
- реабилитированные граждане
- Герои Советского Союза;
- Герои России;
- полные кавалеры ордена Славы;
- Герои Социалистического Труда;
- Герои Труда Российской Федерации;
- полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
Размер выплат увеличится у юбиляров супружеской жизни, долгожителей в возрасте 100 лет и старше, других льготников.
Также московские власти в следующем году сохранят единовременные выплаты к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС.
Их размеры установят отдельными решениями мэра и правительства Москвы.
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