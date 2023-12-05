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В Москве повысят пенсии и соцвыплаты - РИА Новости, 05.12.2023
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14:47 05.12.2023 (обновлено: 16:49 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/sotsvyplaty-1913886101.html
В Москве повысят пенсии и соцвыплаты
В Москве повысят пенсии и соцвыплаты - РИА Новости, 05.12.2023
В Москве повысят пенсии и соцвыплаты
В Москве с Нового года повысится размер минимальных пенсий и социальных выплат, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:47
2023-12-05T16:49
общество
москва
сергей собянин
пенсия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Москве с Нового года повысится размер минимальных пенсий и социальных выплат, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и столичного правительства. "С 1 января 2024 года минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц. Также будет проведена индексация социальных выплат", — говорится в сообщении.Столичные власти увеличат размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим семьям. Также повышение коснется детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Помимо того, надбавку получат:Размер выплат увеличится у юбиляров супружеской жизни, долгожителей в возрасте 100 лет и старше, других льготников.Также московские власти в следующем году сохранят единовременные выплаты к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС.Их размеры установят отдельными решениями мэра и правительства Москвы.
https://ria.ru/20231201/pensiya-1913042694.html
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общество, москва, сергей собянин, пенсия, пенсионеры
Общество, Москва, Сергей Собянин, Пенсия, Пенсионеры
В Москве повысят пенсии и соцвыплаты

Собянин: минимальный размер пенсии в Москве вырастет почти до 25 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Москве с Нового года повысится размер минимальных пенсий и социальных выплат, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и столичного правительства.
«
"С 1 января 2024 года минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц. Также будет проведена индексация социальных выплат", — говорится в сообщении.
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Столичные власти увеличат размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим семьям. Также повышение коснется детей-сирот и детей, оставшихся без попечения.
Помимо того, надбавку получат:
  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • участники обороны Москвы;
  • труженики тыла;
  • ветераны труда;
  • дети войны;
  • реабилитированные граждане
  • Герои Советского Союза;
  • Герои России;
  • полные кавалеры ордена Славы;
  • Герои Социалистического Труда;
  • Герои Труда Российской Федерации;
  • полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
Размер выплат увеличится у юбиляров супружеской жизни, долгожителей в возрасте 100 лет и старше, других льготников.
Также московские власти в следующем году сохранят единовременные выплаты к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС.
Их размеры установят отдельными решениями мэра и правительства Москвы.
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