https://ria.ru/20231205/snaryady-1913847311.html
Источник: ВСУ выпустили 90 снарядов по левобережью Херсонской области
Источник: ВСУ выпустили 90 снарядов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 05.12.2023
Источник: ВСУ выпустили 90 снарядов по левобережью Херсонской области
Украинская армия за сутки выпустила по территории Херсонской области 90 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам информированный источник. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:22
2023-12-05T12:22
2023-12-05T12:22
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
новая каховка
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 5 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки выпустила по территории Херсонской области 90 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам информированный источник. "За прошедшие сутки ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 90 снарядов: 52 прилета было зафиксировано днем и 38 попаданий ночью. В темное время суток киевский режим нанес удары по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Пролетарки, Песчановки, Корсунки, Алешек, Днепрян и Голой Пристани", - сказал источник. Уточняется, есть ли пострадавшие или жертвы и разрушения инфраструктуры, добавил он.
https://ria.ru/20231205/obstrel-1913819425.html
херсонская область
новая каховка
каховка
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Источник: ВСУ выпустили 90 снарядов по левобережью Херсонской области
ВСУ выпустили за сутки 90 снарядов по левобережью Херсонской области