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Источник: ВСУ выпустили 90 снарядов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 05.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/snaryady-1913847311.html
Источник: ВСУ выпустили 90 снарядов по левобережью Херсонской области
Источник: ВСУ выпустили 90 снарядов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 05.12.2023
Источник: ВСУ выпустили 90 снарядов по левобережью Херсонской области
Украинская армия за сутки выпустила по территории Херсонской области 90 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам информированный источник. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:22
2023-12-05T12:22
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
новая каховка
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 5 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки выпустила по территории Херсонской области 90 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам информированный источник. "За прошедшие сутки ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 90 снарядов: 52 прилета было зафиксировано днем и 38 попаданий ночью. В темное время суток киевский режим нанес удары по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Пролетарки, Песчановки, Корсунки, Алешек, Днепрян и Голой Пристани", - сказал источник. Уточняется, есть ли пострадавшие или жертвы и разрушения инфраструктуры, добавил он.
https://ria.ru/20231205/obstrel-1913819425.html
херсонская область
новая каховка
каховка
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херсонская область , вооруженные силы украины, новая каховка, каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Новая Каховка, Каховка
Источник: ВСУ выпустили 90 снарядов по левобережью Херсонской области

ВСУ выпустили за сутки 90 снарядов по левобережью Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 5 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки выпустила по территории Херсонской области 90 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам информированный источник.
"За прошедшие сутки ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 90 снарядов: 52 прилета было зафиксировано днем и 38 попаданий ночью. В темное время суток киевский режим нанес удары по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Пролетарки, Песчановки, Корсунки, Алешек, Днепрян и Голой Пристани", - сказал источник.
Уточняется, есть ли пострадавшие или жертвы и разрушения инфраструктуры, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныНовая КаховкаКаховка
 
 
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