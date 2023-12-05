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Добровольцы перерезали снабжение соледарско-артемовской группировки ВСУ - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:22 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/snabzhenie-1913776301.html
Добровольцы перерезали снабжение соледарско-артемовской группировки ВСУ
Добровольцы перерезали снабжение соледарско-артемовской группировки ВСУ - РИА Новости, 05.12.2023
Добровольцы перерезали снабжение соледарско-артемовской группировки ВСУ
Отряды добровольческо-штурмового корпуса перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ на артемовско-соледарском участке, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T01:22
2023-12-05T01:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
южный военный округ
артемовск (донецкая область)
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Отряды добровольческо-штурмового корпуса перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ на артемовско-соледарском участке, сообщил РИА Новости представитель корпуса, помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов."Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артемовского. Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ. Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем", - сообщил Селиванов.Он уточнил, что на данном участке работают такие бригады добровольцев, как "Север", "Восток-V", "Невский" и отряд "Енисей".Освобождение АртемовскогоОб освобождении поселка Артемовское возле города Артемовска в Минобороны сообщили 29 ноября. Накануне в военном ведомстве рассказали РИА Новости, что украинские подразделения бежали оттуда, бросив раненых и убитых. В штурме участвовали десантники из состава Южной группировки войск.При этом командир расчета гаубицы "МСТА-Б" 150-й дивизии ЮВО с позывным "Борода" в беседе с РИА Новости отметил, что ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону российских войск на Артемовском участке фронта."Постоянно пытаются прорваться (ВСУ – ред.), но ничего у них не получается и не получится", - сказал собеседник агентства.Свыше полутора тысяч убитыхКак сообщили 2 декабря в Минобороны, группировка войск "Юг" отбила 17 атак на Донецком направлении за неделю, ВСУ за этот период потеряли более 1680 человек и 62 единицы техники."За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 17 атак противника. Потери противника составили более 1680-ти военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231204/artilleriya-1913530879.html
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913409087.html
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Алексей Калабанов
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вооруженные силы украины, южный военный округ, артемовск (донецкая область)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ, Артемовск (Донецкая область)
Добровольцы перерезали снабжение соледарско-артемовской группировки ВСУ

Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовским

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в хоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в хоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в хоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Отряды добровольческо-штурмового корпуса перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ на артемовско-соледарском участке, сообщил РИА Новости представитель корпуса, помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов.
«
"Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артемовского. Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ. Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем", - сообщил Селиванов.
Он уточнил, что на данном участке работают такие бригады добровольцев, как "Север", "Восток-V", "Невский" и отряд "Енисей".

Освобождение Артемовского

Об освобождении поселка Артемовское возле города Артемовска в Минобороны сообщили 29 ноября. Накануне в военном ведомстве рассказали РИА Новости, что украинские подразделения бежали оттуда, бросив раненых и убитых. В штурме участвовали десантники из состава Южной группировки войск.
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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При этом командир расчета гаубицы "МСТА-Б" 150-й дивизии ЮВО с позывным "Борода" в беседе с РИА Новости отметил, что ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону российских войск на Артемовском участке фронта.
"Постоянно пытаются прорваться (ВСУ – ред.), но ничего у них не получается и не получится", - сказал собеседник агентства.

Свыше полутора тысяч убитых

Как сообщили 2 декабря в Минобороны, группировка войск "Юг" отбила 17 атак на Донецком направлении за неделю, ВСУ за этот период потеряли более 1680 человек и 62 единицы техники.
"За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 17 атак противника. Потери противника составили более 1680-ти военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии", - уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЮжный военный округАртемовск (Донецкая область)
 
 
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