https://ria.ru/20231205/snabzhenie-1913776301.html

Добровольцы перерезали снабжение соледарско-артемовской группировки ВСУ

Добровольцы перерезали снабжение соледарско-артемовской группировки ВСУ - РИА Новости, 05.12.2023

Добровольцы перерезали снабжение соледарско-артемовской группировки ВСУ

Отряды добровольческо-штурмового корпуса перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ на артемовско-соледарском участке, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T01:22

2023-12-05T01:22

2023-12-05T01:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

южный военный округ

артемовск (донецкая область)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899912792_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_fcfebce264887322a0b525d70e683140.jpg

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Отряды добровольческо-штурмового корпуса перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ на артемовско-соледарском участке, сообщил РИА Новости представитель корпуса, помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов."Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артемовского. Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ. Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем", - сообщил Селиванов.Он уточнил, что на данном участке работают такие бригады добровольцев, как "Север", "Восток-V", "Невский" и отряд "Енисей".Освобождение АртемовскогоОб освобождении поселка Артемовское возле города Артемовска в Минобороны сообщили 29 ноября. Накануне в военном ведомстве рассказали РИА Новости, что украинские подразделения бежали оттуда, бросив раненых и убитых. В штурме участвовали десантники из состава Южной группировки войск.При этом командир расчета гаубицы "МСТА-Б" 150-й дивизии ЮВО с позывным "Борода" в беседе с РИА Новости отметил, что ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону российских войск на Артемовском участке фронта."Постоянно пытаются прорваться (ВСУ – ред.), но ничего у них не получается и не получится", - сказал собеседник агентства.Свыше полутора тысяч убитыхКак сообщили 2 декабря в Минобороны, группировка войск "Юг" отбила 17 атак на Донецком направлении за неделю, ВСУ за этот период потеряли более 1680 человек и 62 единицы техники."За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 17 атак противника. Потери противника составили более 1680-ти военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231204/artilleriya-1913530879.html

https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913409087.html

артемовск (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

вооруженные силы украины, южный военный округ, артемовск (донецкая область)