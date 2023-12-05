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Роспотребнадзор: ситуация с респираторными заболеваниями под контролем - РИА Новости, 05.12.2023
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18:25 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/situatsiya-1913962464.html
Роспотребнадзор: ситуация с респираторными заболеваниями под контролем
Роспотребнадзор: ситуация с респираторными заболеваниями под контролем - РИА Новости, 05.12.2023
Роспотребнадзор: ситуация с респираторными заболеваниями под контролем
Ситуация с респираторными заболеваниями в России в настоящее время полностью под контролем, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:25
2023-12-05T18:25
здоровье - общество
россия
китай
германия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
аденовирусная инфекция
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ситуация с респираторными заболеваниями в России в настоящее время полностью под контролем, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее ряд стран, в частности Китай, Германия, Франция и Италия, сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщил о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая. В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. "Благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора, позволяющей выявлять инфекционных больных в кратчайшие сроки и предотвращать распространение инфекции среди населения, ситуация с заболеваемостью в настоящее время находится полностью под контролем Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. Все групповые случае заболевания, в том числе в организованных коллективах, активно расследуются, проводится комплексная лабораторная диагностика у заболевших и лиц, контактирующих с ними, организуются противоэпидемические мероприятия, пояснили в пресс-службе.
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здоровье - общество, россия, китай, германия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аденовирусная инфекция
Здоровье - Общество, Россия, Китай, Германия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), аденовирусная инфекция
Роспотребнадзор: ситуация с респираторными заболеваниями под контролем

Роспотребнадзор: ситуация с респираторными заболеваниями в РФ под контролем

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди в поликлинике Омска из-за роста числа заболевших COVID-19
Люди стоят в очереди в поликлинике Омска из-за роста числа заболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Люди стоят в очереди в поликлинике Омска из-за роста числа заболевших COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ситуация с респираторными заболеваниями в России в настоящее время полностью под контролем, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее ряд стран, в частности Китай, Германия, Франция и Италия, сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщил о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая. В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.
«
"Благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора, позволяющей выявлять инфекционных больных в кратчайшие сроки и предотвращать распространение инфекции среди населения, ситуация с заболеваемостью в настоящее время находится полностью под контролем Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Все групповые случае заболевания, в том числе в организованных коллективах, активно расследуются, проводится комплексная лабораторная диагностика у заболевших и лиц, контактирующих с ними, организуются противоэпидемические мероприятия, пояснили в пресс-службе.
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Здоровье - ОбществоРоссияКитайГерманияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)аденовирусная инфекция
 
 
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