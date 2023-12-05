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В котельной сельской школы в Башкирии прогремел взрыв - РИА Новости, 05.12.2023
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11:21 05.12.2023 (обновлено: 12:06 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/shkola-1913823380.html
В котельной сельской школы в Башкирии прогремел взрыв
В котельной сельской школы в Башкирии прогремел взрыв - РИА Новости, 05.12.2023
В котельной сельской школы в Башкирии прогремел взрыв
Взрыв произошел в котельной сельской школы в Башкирии, в результате которого погиб оператор, дети не пострадали, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:21
2023-12-05T12:06
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 5 дек – РИА Новости. Взрыв произошел в котельной сельской школы в Башкирии, в результате которого погиб оператор, дети не пострадали, сообщила региональная прокуратура. "По предварительным данным, около 8.30 (6.30 мск) при эксплуатации одного из двух котлов в котельной школы деревни Султанбеково произошел хлопок. В результате происшествия 51-летний оператор скончался, часть здания разрушена. Дети не пострадали", - говорится в сообщении. Образовательный процесс приостановлен, вопросы возобновления занятий и полного восстановления подачи отопления находятся на контроле надзорного ведомства. В ГУМЧС по региону уточнили, что произошел хлопок паровоздушной смеси в отдельно стоящей котельной школы. "В результате происшествия оператор котельной получил серьезные травмы, его доставили в больницу. К сожалению, мужчина впоследствии скончался. Учебный процесс не нарушен. В школе проходят обучение 40 детей", - добавили спасатели.
https://ria.ru/20231205/bashkiriya-1913796207.html
республика башкортостан
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происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
В котельной сельской школы в Башкирии прогремел взрыв

В котельной сельской школы в Башкирии прогремел взрыв, есть погибший

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramМесто взрыва в котельной сельской школы в Башкирии. 5 декабря 2023
Место взрыва в котельной сельской школы в Башкирии. 5 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Место взрыва в котельной сельской школы в Башкирии. 5 декабря 2023
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УФА, 5 дек – РИА Новости. Взрыв произошел в котельной сельской школы в Башкирии, в результате которого погиб оператор, дети не пострадали, сообщила региональная прокуратура.
"По предварительным данным, около 8.30 (6.30 мск) при эксплуатации одного из двух котлов в котельной школы деревни Султанбеково произошел хлопок. В результате происшествия 51-летний оператор скончался, часть здания разрушена. Дети не пострадали", - говорится в сообщении.
Образовательный процесс приостановлен, вопросы возобновления занятий и полного восстановления подачи отопления находятся на контроле надзорного ведомства.
В ГУМЧС по региону уточнили, что произошел хлопок паровоздушной смеси в отдельно стоящей котельной школы.
"В результате происшествия оператор котельной получил серьезные травмы, его доставили в больницу. К сожалению, мужчина впоследствии скончался. Учебный процесс не нарушен. В школе проходят обучение 40 детей", - добавили спасатели.
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ПроисшествияРеспублика Башкортостан
 
 
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