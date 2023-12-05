https://ria.ru/20231205/shkola-1913823380.html

В котельной сельской школы в Башкирии прогремел взрыв

В котельной сельской школы в Башкирии прогремел взрыв - РИА Новости, 05.12.2023

В котельной сельской школы в Башкирии прогремел взрыв

Взрыв произошел в котельной сельской школы в Башкирии, в результате которого погиб оператор, дети не пострадали, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:21

2023-12-05T11:21

2023-12-05T12:06

происшествия

республика башкортостан

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УФА, 5 дек – РИА Новости. Взрыв произошел в котельной сельской школы в Башкирии, в результате которого погиб оператор, дети не пострадали, сообщила региональная прокуратура. "По предварительным данным, около 8.30 (6.30 мск) при эксплуатации одного из двух котлов в котельной школы деревни Султанбеково произошел хлопок. В результате происшествия 51-летний оператор скончался, часть здания разрушена. Дети не пострадали", - говорится в сообщении. Образовательный процесс приостановлен, вопросы возобновления занятий и полного восстановления подачи отопления находятся на контроле надзорного ведомства. В ГУМЧС по региону уточнили, что произошел хлопок паровоздушной смеси в отдельно стоящей котельной школы. "В результате происшествия оператор котельной получил серьезные травмы, его доставили в больницу. К сожалению, мужчина впоследствии скончался. Учебный процесс не нарушен. В школе проходят обучение 40 детей", - добавили спасатели.

https://ria.ru/20231205/bashkiriya-1913796207.html

республика башкортостан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика башкортостан