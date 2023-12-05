https://ria.ru/20231205/seti-1913797131.html

Операторы фонда соцстрахования в Хабаровске плетут сети для участников СВО

Операторы фонда соцстрахования в Хабаровске плетут сети для участников СВО - РИА Новости, 05.12.2023

Операторы фонда соцстрахования в Хабаровске плетут сети для участников СВО

Операторы фонда пенсионного и социального страхования России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ОСФР) в свой обеденный перерыв в Хабаровске... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T09:21

2023-12-05T09:21

2023-12-05T09:21

надежные люди

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Операторы фонда пенсионного и социального страхования России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ОСФР) в свой обеденный перерыв в Хабаровске плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции, сообщает мэрия города. "В Хабаровске 37 операторов единого контакт-центра на протяжении трех месяцев ежедневно в свой обеденный перерыв кропотливо плетут маскировочные сети. Для этого они за счет собственных средств приобрели специальную стенд-стойку, закупили ленты защитного цвета и освоили сложную технику плетения разными узорами", - сообщает мэрия. Уточняется, что уже сплели более 50 метров маскировочных сетей для участников спецоперации. По словам руководителя регионального ОСФР Ирины Звержеевой, в отделении работают неравнодушные люди, которые не могут оставаться в стороне. "В каждую ячейку наших масксетей мы вплетаем доброту и любовь, а такая защита надежнее любой брони", - отметила она.

https://ria.ru/20231204/gruz-1913732781.html

хабаровск

хабаровский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровск, хабаровский край