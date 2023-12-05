https://ria.ru/20231205/seti-1913797131.html
Операторы фонда соцстрахования в Хабаровске плетут сети для участников СВО
Операторы фонда соцстрахования в Хабаровске плетут сети для участников СВО - РИА Новости, 05.12.2023
Операторы фонда соцстрахования в Хабаровске плетут сети для участников СВО
Операторы фонда пенсионного и социального страхования России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ОСФР) в свой обеденный перерыв в Хабаровске... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:21
2023-12-05T09:21
2023-12-05T09:21
надежные люди
хабаровск
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913800974_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_123db0686cdc72e96b68d085b167291c.jpg
ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Операторы фонда пенсионного и социального страхования России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ОСФР) в свой обеденный перерыв в Хабаровске плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции, сообщает мэрия города. "В Хабаровске 37 операторов единого контакт-центра на протяжении трех месяцев ежедневно в свой обеденный перерыв кропотливо плетут маскировочные сети. Для этого они за счет собственных средств приобрели специальную стенд-стойку, закупили ленты защитного цвета и освоили сложную технику плетения разными узорами", - сообщает мэрия. Уточняется, что уже сплели более 50 метров маскировочных сетей для участников спецоперации. По словам руководителя регионального ОСФР Ирины Звержеевой, в отделении работают неравнодушные люди, которые не могут оставаться в стороне. "В каждую ячейку наших масксетей мы вплетаем доброту и любовь, а такая защита надежнее любой брони", - отметила она.
https://ria.ru/20231204/gruz-1913732781.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913800974_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_af699e78b83ef27e42a2d341b0e71aef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, хабаровский край
Надежные люди, Хабаровск, Хабаровский край
Операторы фонда соцстрахования в Хабаровске плетут сети для участников СВО
В фонде соцстрахования в Хабаровске плетут маскировочные сети для участников СВО
ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Операторы фонда пенсионного и социального страхования России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ОСФР) в свой обеденный перерыв в Хабаровске плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции, сообщает мэрия города.
"В Хабаровске 37 операторов единого контакт-центра на протяжении трех месяцев ежедневно в свой обеденный перерыв кропотливо плетут маскировочные сети. Для этого они за счет собственных средств приобрели специальную стенд-стойку, закупили ленты защитного цвета и освоили сложную технику плетения разными узорами", - сообщает мэрия.
Уточняется, что уже сплели более 50 метров маскировочных сетей для участников спецоперации.
По словам руководителя регионального ОСФР Ирины Звержеевой, в отделении работают неравнодушные люди, которые не могут оставаться в стороне.
"В каждую ячейку наших масксетей мы вплетаем доброту и любовь, а такая защита надежнее любой брони", - отметила она.
Из Орловской области отправили более трех тысяч тонн гумгрузов в зону СВО