https://ria.ru/20231205/semi-1913981087.html
Тюменская область поделится опытом работы с проблемными семьями
Тюменская область поделится опытом работы с проблемными семьями - РИА Новости, 05.12.2023
Тюменская область поделится опытом работы с проблемными семьями
Тюменская область станет для специалистов из разных регионов России стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:56
2023-12-05T19:56
2023-12-05T19:59
тюменская область
общество
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тюменская область
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мария львова-белова
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Тюменская область станет для специалистов из разных регионов России стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают различными зависимостями, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. Инициативу создания в Тюмени стажировочной площадки по работе с проблемными семьями озвучила во время рабочего визита в регион уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Тюменская область станет стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают различными зависимостями. Будем делиться опытом с коллегами со всей России… У нас есть хороший опыт по сопровождению таких родителей. Наши специалисты оказывают им комплексную помощь. Вместе действуют врачи, психологи, социальные работники", – пояснил Моор. Реабилитационный курс длится год, семьи проводят время вместе в специальных центрах, родители учатся жить без алкоголя и наркотиков, возвращаются к нормальной жизни. По словам губернатора, только в рамках этой программы в семьях удалось оставить более 50 детей.
https://ria.ru/20231124/mnogodetnye-1911638223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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