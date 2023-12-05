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Тюменская область поделится опытом работы с проблемными семьями - РИА Новости, 05.12.2023
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Тюменская область
 
19:56 05.12.2023 (обновлено: 19:59 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/semi-1913981087.html
Тюменская область поделится опытом работы с проблемными семьями
Тюменская область поделится опытом работы с проблемными семьями - РИА Новости, 05.12.2023
Тюменская область поделится опытом работы с проблемными семьями
Тюменская область станет для специалистов из разных регионов России стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:56
2023-12-05T19:59
тюменская область
общество
россия
тюменская область
тюмень
мария львова-белова
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Тюменская область станет для специалистов из разных регионов России стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают различными зависимостями, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. Инициативу создания в Тюмени стажировочной площадки по работе с проблемными семьями озвучила во время рабочего визита в регион уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Тюменская область станет стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают различными зависимостями. Будем делиться опытом с коллегами со всей России… У нас есть хороший опыт по сопровождению таких родителей. Наши специалисты оказывают им комплексную помощь. Вместе действуют врачи, психологи, социальные работники", – пояснил Моор. Реабилитационный курс длится год, семьи проводят время вместе в специальных центрах, родители учатся жить без алкоголя и наркотиков, возвращаются к нормальной жизни. По словам губернатора, только в рамках этой программы в семьях удалось оставить более 50 детей.
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общество, россия, тюменская область, тюмень, мария львова-белова, александр моор
Тюменская область, Общество, Россия, Тюменская область, Тюмень, Мария Львова-Белова, Александр Моор

Тюменская область поделится опытом работы с проблемными семьями

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Тюменская область станет для специалистов из разных регионов России стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают различными зависимостями, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Инициативу создания в Тюмени стажировочной площадки по работе с проблемными семьями озвучила во время рабочего визита в регион уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«
"Тюменская область станет стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают различными зависимостями. Будем делиться опытом с коллегами со всей России… У нас есть хороший опыт по сопровождению таких родителей. Наши специалисты оказывают им комплексную помощь. Вместе действуют врачи, психологи, социальные работники", – пояснил Моор.
Реабилитационный курс длится год, семьи проводят время вместе в специальных центрах, родители учатся жить без алкоголя и наркотиков, возвращаются к нормальной жизни. По словам губернатора, только в рамках этой программы в семьях удалось оставить более 50 детей.
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Тюменская областьОбществоРоссияТюменская областьТюменьМария Львова-БеловаАлександр Моор
 
 
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