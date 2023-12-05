https://ria.ru/20231205/semi-1913981087.html

Тюменская область поделится опытом работы с проблемными семьями

Тюменская область поделится опытом работы с проблемными семьями - РИА Новости, 05.12.2023

Тюменская область поделится опытом работы с проблемными семьями

Тюменская область станет для специалистов из разных регионов России стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:56

2023-12-05T19:56

2023-12-05T19:59

тюменская область

общество

россия

тюменская область

тюмень

мария львова-белова

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Тюменская область станет для специалистов из разных регионов России стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают различными зависимостями, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. Инициативу создания в Тюмени стажировочной площадки по работе с проблемными семьями озвучила во время рабочего визита в регион уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Тюменская область станет стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают различными зависимостями. Будем делиться опытом с коллегами со всей России… У нас есть хороший опыт по сопровождению таких родителей. Наши специалисты оказывают им комплексную помощь. Вместе действуют врачи, психологи, социальные работники", – пояснил Моор. Реабилитационный курс длится год, семьи проводят время вместе в специальных центрах, родители учатся жить без алкоголя и наркотиков, возвращаются к нормальной жизни. По словам губернатора, только в рамках этой программы в семьях удалось оставить более 50 детей.

https://ria.ru/20231124/mnogodetnye-1911638223.html

россия

тюменская область

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, тюменская область, тюмень, мария львова-белова, александр моор