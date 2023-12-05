https://ria.ru/20231205/sanktsii-1913974957.html

США расширили антироссийские и антибелорусские санкции

США расширили антироссийские и антибелорусские санкции - РИА Новости, 05.12.2023

США расширили антироссийские и антибелорусские санкции

США распространили антироссийские и антибелорусские санкции на 13 физических лиц и 20 компаний, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:13

2023-12-05T19:13

2023-12-05T19:33

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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. США распространили антироссийские и антибелорусские санкции на 13 физических лиц и 20 компаний, сообщило американское министерство финансов.Санкционный список пополнили, в частности, фирмы из Кипра, Бельгии, Нидерландов и Белоруссии.Среди них - Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, Минский механический завод имени С. И. Вавилова, ОАО "Зенит Беломо", ОАО "Управляющая компания холдинга Горизонт", Научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар".

https://ria.ru/20231205/sanktsii-1913864074.html

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