https://ria.ru/20231205/sanktsii-1913974957.html
США расширили антироссийские и антибелорусские санкции
США расширили антироссийские и антибелорусские санкции - РИА Новости, 05.12.2023
США расширили антироссийские и антибелорусские санкции
США распространили антироссийские и антибелорусские санкции на 13 физических лиц и 20 компаний, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:13
2023-12-05T19:13
2023-12-05T19:33
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. США распространили антироссийские и антибелорусские санкции на 13 физических лиц и 20 компаний, сообщило американское министерство финансов.Санкционный список пополнили, в частности, фирмы из Кипра, Бельгии, Нидерландов и Белоруссии.Среди них - Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, Минский механический завод имени С. И. Вавилова, ОАО "Зенит Беломо", ОАО "Управляющая компания холдинга Горизонт", Научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар".
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сша, в мире
США расширили антироссийские и антибелорусские санкции
Минфин: США включили в антироссийские и антибелорусские санкции 13 физлиц
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. США распространили антироссийские и антибелорусские санкции на 13 физических лиц и 20 компаний, сообщило американское министерство финансов.
Санкционный список пополнили, в частности, фирмы из Кипра
, Бельгии
, Нидерландов
и Белоруссии
.
Среди них - Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, Минский механический завод имени С. И. Вавилова, ОАО "Зенит Беломо", ОАО "Управляющая компания холдинга Горизонт", Научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар".
В Европе отметили снижение эффективности нефтяных санкций против России