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США расширили антироссийские и антибелорусские санкции - РИА Новости, 05.12.2023
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19:13 05.12.2023 (обновлено: 19:33 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/sanktsii-1913974957.html
США расширили антироссийские и антибелорусские санкции
США расширили антироссийские и антибелорусские санкции - РИА Новости, 05.12.2023
США расширили антироссийские и антибелорусские санкции
США распространили антироссийские и антибелорусские санкции на 13 физических лиц и 20 компаний, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:13
2023-12-05T19:33
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. США распространили антироссийские и антибелорусские санкции на 13 физических лиц и 20 компаний, сообщило американское министерство финансов.Санкционный список пополнили, в частности, фирмы из Кипра, Бельгии, Нидерландов и Белоруссии.Среди них - Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, Минский механический завод имени С. И. Вавилова, ОАО "Зенит Беломо", ОАО "Управляющая компания холдинга Горизонт", Научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар".
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США, В мире
США расширили антироссийские и антибелорусские санкции

Минфин: США включили в антироссийские и антибелорусские санкции 13 физлиц

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США
Здание Министерства финансов США - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. США распространили антироссийские и антибелорусские санкции на 13 физических лиц и 20 компаний, сообщило американское министерство финансов.
Санкционный список пополнили, в частности, фирмы из Кипра, Бельгии, Нидерландов и Белоруссии.
Среди них - Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, Минский механический завод имени С. И. Вавилова, ОАО "Зенит Беломо", ОАО "Управляющая компания холдинга Горизонт", Научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар".
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