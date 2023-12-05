https://ria.ru/20231205/rossiya-1913899069.html
Турчак назвал уровень безопасности в России заслугой Путина
Турчак назвал уровень безопасности в России заслугой Путина - РИА Новости, 05.12.2023
Турчак назвал уровень безопасности в России заслугой Путина
Текущий уровень безопасности, общественный порядок в России – это заслуга президента Владимира Путина, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:26
2023-12-05T15:26
2023-12-05T15:26
политика
андрей турчак
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Текущий уровень безопасности, общественный порядок в России – это заслуга президента Владимира Путина, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Не менее важным для людей является ощущение собственной безопасности. Текущий уровень безопасности, общественный порядок в стране – это его (президента Путина) заслуга", - сказал Турчак на дискуссионной площадке "Верю в Россию", которую ЕР проводит в преддверии съезда. Он напомнил 1990-е годы, когда была "нищета, безработица, безудержный рост цен, криминальные разборки на улицах". "Большинство людей не знали, как одеть и обуть своих детей, прокормить семью. Главной задачей было просто выжить. А потом пришел Владимир Владимирович Путин. Принял руководство страной. Стабилизировал экономику, инфляцию, безработицу. Расплатился по внешним долгам. Ввел материнский капитал и другие меры поддержки семьи", - отметил Турчак. По его словам, за 20 лет страна совершила рывок в создании условий для жизни людей. Сегодня, убежден Турчак, люди осознают, что могут найти работу и прокормить семью. "При Владимире Путине выросло целое поколение, которое не знает, что может быть иначе", - добавил он. Кроме того, Турчак подчеркнул, что даже рекордное количество санкций не затормозили Россию, а по итогам текущего года ожидается приличный рост экономики.
https://ria.ru/20231104/putin-1907435826.html
https://ria.ru/20231201/putin-1913199947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, андрей турчак, владимир путин, единая россия, россия
Политика, Андрей Турчак, Владимир Путин, Единая Россия, Россия
Турчак назвал уровень безопасности в России заслугой Путина
Турчак назвал нынешний уровень безопасности и порядок в России заслугой Путина
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Текущий уровень безопасности, общественный порядок в России – это заслуга президента Владимира Путина, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Не менее важным для людей является ощущение собственной безопасности. Текущий уровень безопасности, общественный порядок в стране – это его (президента Путина) заслуга", - сказал Турчак на дискуссионной площадке "Верю в Россию", которую ЕР проводит в преддверии съезда.
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Он напомнил 1990-е годы, когда была "нищета, безработица, безудержный рост цен, криминальные разборки на улицах". "Большинство людей не знали, как одеть и обуть своих детей, прокормить семью. Главной задачей было просто выжить. А потом пришел Владимир Владимирович Путин. Принял руководство страной. Стабилизировал экономику, инфляцию, безработицу. Расплатился по внешним долгам. Ввел материнский капитал и другие меры поддержки семьи", - отметил Турчак.
По его словам, за 20 лет страна совершила рывок в создании условий для жизни людей. Сегодня, убежден Турчак, люди осознают, что могут найти работу и прокормить семью. "При Владимире Путине выросло целое поколение, которое не знает, что может быть иначе", - добавил он.
Кроме того, Турчак подчеркнул, что даже рекордное количество санкций не затормозили Россию, а по итогам текущего года ожидается приличный рост экономики.
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