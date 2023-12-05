https://ria.ru/20231205/rosatom-1912103698.html

Росатом: PLM-системы должны быть интероперабельными и полностью суверенными

Росатом: PLM-системы должны быть интероперабельными и полностью суверенными - РИА Новости, 05.12.2023

Росатом: PLM-системы должны быть интероперабельными и полностью суверенными

На проведенной в правительстве России стратегической сессии под руководством премьера Михаила Мишустина было поддержано предложение "Росатома" по созданию... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:48

2023-12-05T14:48

2023-12-05T14:48

интервью

интервью - авторы

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

наука

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На проведенной в правительстве России стратегической сессии под руководством премьера Михаила Мишустина было поддержано предложение "Росатома" по созданию интеграционной платформы для отечественных цифровых решений в области PLM (системы полного жизненного цикла). О важности развития импортонезависимых PLM-систем, текущем состоянии рынка, а также о планах "Росатома" по координации усилий разработчиков, индустриальных заказчиков и госструктур в этой области рассказал в интервью РИА Новости директор программы "Промышленные решения" корпорации "Росатом" Сергей Мартынов.- Как получилось, что "Росатом" стал сегодня одним из ключевых игроков на рынке промышленной "цифры"?- Атомная энергетика всегда была одной из самых передовых отраслей, где напрямую внедрялись новейшие результаты научных исследований. При этом, учитывая уникальность и сложность решаемых задач, а также особые требования к безопасности, мы всегда делали ставку на собственные разработки, в том числе — в области автоматизации. Современные подходы к генерации атомной энергии требуют цифровых решений — без них просто невозможно успешно конкурировать на мировом рынке. Поэтому к текущему этапу, когда стране потребовалось импортонезависимое промышленное ПО, мы пришли с хорошим цифровым багажом, которым готовы поделиться.Возьмем, к примеру, наши решения в области CAE (Computer-aided engineering – ПО для решения инженерных задач с помощью расчетов, анализа и симуляции физических процессов - ред.). Они появились после принятия запрета на ядерные испытания в трех средах, когда эти испытания были переведены в математические модели. Соответственно, в "Росатоме" началось развитие математического моделирования, и мы в итоге стали лидером в создании программных решений CAЕ-класса. Эти решения, положенные в основу продуктовой линейки "Логос", сегодня востребованы далеко за пределами атомной отрасли, обеспечивая импортонезависимость по данному классу ПО более чем 120 флагманских предприятий различных отраслей.В целом, "Росатом" - это многопрофильный холдинг, направления его деятельности охватывают более 90% ОКВЭД. У нас есть понимание, какие цифровые решения нужны тем или иным отраслям, есть опыт их применения на наших предприятиях. Во многом поэтому "Росатом" стал партнером государства в области промышленной цифровизации и ответственным за реализацию правительственной дорожной карты по НИПО (новое индустриальное ПО). Более того, "Росатом" сегодня становится координатором, стремящимся объединить разработчиков по ряду классов промышленного ПО в рамках единых платформ, что позволит добиться синергии для предполагаемого цифрового прорыва.- Сегодня в актуальной повестке – создание импортонезависимых российских PLM-систем. Здесь "Росатом" тоже активный участник?- На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2022) правительство в лице премьера Михаила Мишустина поставило перед "Росатомом" задачу - обеспечить полный переход промышленности на российские системы полного жизненного цикла. Мы провели множество встреч и обсуждений с вендорами, представителями индустрий, ответственными министерствами, и определили два очень важных момента, которые являются своеобразными красными линиями. Первый — необходимо сохранить конкуренцию среди вендоров российских PLM-решений. Нельзя делать ставку на какое-то одно решение, в том числе, путем установления особых приоритетов при оказании мер господдержки. И второе - нельзя надеяться, что рынок все отрегулирует сам, а компании разовьют свои решения с учетом интересов потребителей и позиции отраслей. Меры господдержки здесь очень ценны и показали свою эффективность. Но принципиальное требование – это интероперабельность (способность к совместимости – ред.) всех систем полного жизненного цикла, применяемых в российской промышленности. И нам необходимо с учетом этих двух красных линий обеспечить опережающее развитие наших PLM-систем: не только наверстать текущую функциональность иностранных решений, но и перейти к перспективной функциональности, понимая, куда могут пойти технологии.- Расскажите о тенденциях развития PLM в мире и в России. Способны ли мы не только догонять, но и пойти дальше других?- Развитие иностранных технологий полного жизненного цикла продолжается, ведущие мировые вендоры стремительно идут в "облака", создают инструменты по работе с большими данными, а также решения для промышленности на базе искусственного интеллекта. Активно на этот рынок выходит Китай, где планируется создание единой суверенной PLM-системы, и по этому направлению ежегодно инвестируется порядка 5 миллиардов долларов.Поэтому перед Россией в текущих условиях стоит очень непростая задача: одновременно заменить решения иностранных вендоров, покинувших российский рынок, и создать решения следующего поколения, ориентируясь не на существующие решения, а на то, какими они могут быть на рубеже 2030 года. При этом важно помнить, что развитие PLM не является самоцелью — оно призвано обеспечить кратное ускорение и повышение конкурентоспособности нашей промышленности.- Сегодня на рынке представлены PLM-решения различных российских разработчиков. Насколько систематизированы эти разработки?- Долгое время страна шла в сторону цифровизации промышленности, опираясь на иностранные решения, и лишь в 2022 году начался полномасштабный переход на отечественные цифровые разработки. Это очень хорошая тенденция, призванная не допустить в долгосрочной перспективе повторения ситуации, когда уход вендора рушит годами отлаженные производственные цепочки добавленной стоимости. В то же время, если этот процесс будет идти хаотично и бессистемно, мы рискуем получить развитые российские решения, никак не интегрированные между собой, что может привести уже не к ускорению, а к торможению промышленности. Мы формулируем этот риск не как разработчик ПО, а как одна из крупнейших промышленных компаний в стране. Поэтому "Росатом" крайне заинтересован в эффективном обмене информацией как внутри атомной отрасли, так и между различными отраслями.- Как в "Росатоме" видят дальнейшую работу в области создания и развития систем полного жизненного цикла? По каким направлениям будете действовать?- Перед нами стоят две стратегические задачи: добиться интероперабельности всех систем полного жизненного цикла и обеспечить их полный суверенитет. Но решать эти задачи надо одновременно, двигаясь по трем направлениям. Первое и основное: нужно озаботиться интеграцией различных PLM-систем, работающих на предприятиях, которые активно включены в производственную кооперацию. Для этого "Росатом" предлагает сформировать интеграционную платформу, которая была бы способна обеспечивать "бесшовную" передачу необходимых объемов данных о разрабатываемых и эксплуатируемых изделиях между различными информационными системами. Благодаря появлению такой платформы появится возможность предоставить доступ заказчикам к единым верифицированным библиотекам нормативно-справочной информации, на поддержку и развитие которых каждое отдельное взятое промышленное предприятие в настоящее время тратит значительные средства и ресурсы. Такая конфигурация, кроме взаимной увязки программного обеспечения разных вендоров, позволит накапливать базу больших данных. Она станет основой для последующего применения технологий машинного обучения и развития PLM-решений на базе искусственного интеллекта.Второе направление - развитие PLM-решений, разрабатываемых отечественными компаниями, в условиях здоровой конкуренции, при поддержке со стороны индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных цифровых продуктов и решений (ИЦК). Одним из условий оказания поддержки должна стать интеграция в создаваемую интеграционную платформу.И третье направление работы в сфере PLM-решений, о котором мы сегодня говорим, - это развитие функциональности геометрических ядер, используемых разработчиками индустриального ПО, до уровня потребностей промышленности России. Мы считаем необходимым обеспечить суверенитет как минимум одного геометрического ядра - как критической технологии, за которую в мире сейчас ведется острая конкурентная борьба. При этом важно, чтобы меры господдержки и условия ее предоставления оставались одинаковыми как для суверенного, так и для коммерческого геометрических ядер.- Какого эффекта ожидаете от реализации вашего плана?- Для государства таким эффектом будет переход на новое качество формирования промышленной политики, который обеспечит повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала отраслей. Для промышленных предприятий интеграционная платформа увеличит возможности территориально распределенной кооперации, обеспечит переход к единым стандартам обмена данными об электронной модели изделия, единые требования для российской микроэлектроники, а также кратное сокращение расходов на ведение верифицированных библиотек нормативно-справочной информации. В свою очередь, ИТ-отрасль получит экосистему для создания прорывных решений в области промышленного ПО (в том числе - на базе ИИ), а также новые возможности для экспорта принципиально новых ИТ-продуктов.- Давайте более конкретно обсудим предлагаемые "Росатомом" меры. Что из себя будет представлять интеграционная платформа?- Часть проектных параметров создаваемой платформы не вызывает особых разночтений – это единая шина данных, единые стандарты обмена данными, возможность использования этих данных для решений с использованием искусственного интеллекта. Предметом дискуссии остается ряд других вопросов. В частности, о том, как именно следует организовать интеграцию платформы с уже реализуемыми проектами ИЦК и какой набор функций должна предоставлять платформа.Для ответа на эти вопросы мы предлагаем создать Совет заказчиков из числа представителей высокотехнологичных отраслей промышленности, совместно сформировать требования к платформе и единые требования к программному обеспечению, входящему в технологию PLM, для обеспечения его совместимости. Два принципиальных условия работы платформы: она должна быть необременительна для вендоров и при этом подразумевать работу с общей базой данных для создания новых технологий с применением ИИ.- Как вы видите дальнейшую работу по импортозамещению и конкурентному развитию PLM-решений?- У отрасли консолидированная позиция: особо значимые проекты доказали свою эффективность, и мы предлагаем продолжить их реализацию в рамках отраслевых ИЦК для замещения иностранных решений отечественными. При этом важно установить требования для промышленности по использованию отечественных PLM-систем при создании продукции с государственной поддержкой. Особое внимание нужно уделить проблемным технологическим областям ("белым пятнам"), по которым отечественные ИТ-решения отсутствуют или находятся на ранних стадиях разработки. Сегодня все вендоры готовы в конкурентной борьбе продолжать работу по развитию своих решений, и "Росатом", как вендор, в эту борьбу вступит наравне с остальными игроками.- Понятие "геометрическое ядро" для многих является новым. Почему наличие суверенного ядра является важным?- Геометрическое ядро – это базовый программный компонент, на котором строится работа создаваемого ПО. Без его суверенности софт невозможно назвать полностью импортонезависимым. В мире всего существует шесть геометрических ядер. В России развиваются три, включая геометрическое ядро "Росатома". Мы сделали предложение компании "Топ-Системы" о совместном развитии геометрического ядра. В этой конструкции "Росатом" обеспечит суверенитет геометрического ядра, а "Топ-Системы" сохранят возможность его развития и перевода собственных решений на данное ядро.- Предлагаемые "Росатомом" меры очень масштабны. Вы сказали, что для этого необходимо объединение большого числа разработчиков. А что готов взять на себя сам "Росатом"?- Мы видим работу по трем указанным трекам (интероперабельность, конкурентное импортозамещение, развитие геометрических ядер) как триединую комплексную задачу, которая к 2030 году обеспечит нашу промышленность PLM-решениями среднего и тяжелого класса мирового уровня, работающими в единой среде. В рамках этой работы "Росатом" готов взять на себя координацию работы по созданию интеграционной платформы (конечно же, совместно с лидерами индустриальных центров компетенций и разработчиками), а также обеспечить наличие в стране суверенного геометрического ядра.При этом корпорация будет и дальше развивать собственную PLM-систему "САРУС", которая в настоящее время внедряется на 2000 рабочих местах в атомной отрасли, а также используется в пилотных проектах с внешними заказчиками – мы уверены, что к 2027 году она уже будет в промышленной эксплуатации на многих российских предприятиях.

https://ria.ru/20231127/rosatom-1912030344.html

https://ria.ru/20231122/arktika-1911124043.html

https://ria.ru/20231117/tekhnologii-1910151198.html

https://ria.ru/20231116/aes-1909776853.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, наука