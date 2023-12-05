https://ria.ru/20231205/rekord-1913875108.html

В России поставили рекорд по примирению в суде

В России поставили рекорд по примирению в суде - РИА Новости, 05.12.2023

В России поставили рекорд по примирению в суде

Судья в отставке из Иваново закончила миром более ста судебных споров, став рекордсменом среди судебных примирителей, сообщил глава Совета судей РФ Виктор... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:14

2023-12-05T14:14

2023-12-05T14:14

россия

иваново

ивановская область

виктор момотов

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Судья в отставке из Иваново закончила миром более ста судебных споров, став рекордсменом среди судебных примирителей, сообщил глава Совета судей РФ Виктор Момотов на пленарном заседании Совета судей РФ. Институт судебных примирителей действует с 2019 года. В его рамках судьи в отставке могут "направить стороны конфликта к разумному компромиссу", устранить эмоциональный компонент и решить вопрос через примирение. Особенно актуально это в семейных спорах. "Так, в Ивановской области судья в отставке Евгения Людвиговна Белышева проводила процедуру судебного примирения более чем по 200 делам, из которых больше чем в половине случаев спор был урегулирован по взаимному согласию сторон", - сказал Момотов. Он отметил, что судебное примирение оплачивается из бюджета, ускоряет сам процесс разрешения спора, "что снижает стресс, испытываемый сторонами при участии в судебном заседании". Момотов пояснил, что сейчас потенциал судебного примирения до конца не раскрыт, в России всего 351 примиритель, за 2022 год они утвердили 439 мировых соглашений. Большая часть разрешенных дел относилась к категории семейных споров, примерно четверть примирительных процедур пришлась на споры, связанные с пользованием жилыми помещениями. Также примирение использовалось при рассмотрении земельных, трудовых и наследственных споров.

https://ria.ru/20231029/konflikt-1906045955.html

https://ria.ru/20231203/den_yurista-1913155029.html

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иваново

ивановская область

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Дарья Буймова

россия, иваново, ивановская область, виктор момотов, общество