Буинский драмтеатр открыт после реконструкции по нацпроекту "Культура"
В Татарстане после реконструкции открыли старейший в республике драмтеатр
© Фото : Официальный сайт Раиса Республики Татарстан/Марсель БадыкшинЗдание Буинского государственного драматического театра после реконструкции
© Фото : Официальный сайт Раиса Республики Татарстан/Марсель Бадыкшин
Здание Буинского государственного драматического театра после реконструкции. Архивное фото
КАЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Здание одного из старейших театров Татарстана - Буинского государственного драматического театра открыто после реконструкции, проведенной в рамках нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба главы республики.
"Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии здания Буинского государственного драматического театра после реконструкции. Ремонтные работы в культурном учреждении стартовали в апреле 2022 года", - говорится в сообщении.
Новое здание театра отвечает самым современным требованиям, в нем созданы условия для выступлений и репетиций профессиональных артистов и музыкальных коллективов. Общая площадь увеличилась до 4 тысяч квадратных метров, вместимость зала составляет более 400 человек.
Минниханов подчеркнул, что Буинский драматический театр выполняет важную миссию по популяризации театрального искусства народов Татарстана.
"Прекрасный коллектив, очень сильный руководитель. Главное - вы не ограничиваетесь своим периметром: гастролируете по регионам России, выезжаете в другие страны. Это большая важная работа, которая проводится в том числе в рамках укрепления связей с нашими соотечественниками за рубежом", - сказал глава республики.
По его словам, важно наполнить театр качественным содержанием, при этом постановки должны быть не только на татарском языке, ведь Татарстан - многонациональная республика, где все живут в мире и согласии.
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отметила, что театрально-концертная площадка в Буинске открылась в рамках нацпроекта "Культура". По ее словам, это четвертая площадка за последние годы, которые созданы при поддержке федерального бюджета. Ранее было открыто два театра в Набережных Челнах и театр юного зрителя в Нижнекамске.