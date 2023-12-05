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Буинский драмтеатр открыт после реконструкции по нацпроекту "Культура" - РИА Новости, 05.12.2023
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Республика Татарстан
 
16:27 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/rekonstruktsiya-1913923832.html
Буинский драмтеатр открыт после реконструкции по нацпроекту "Культура"
Буинский драмтеатр открыт после реконструкции по нацпроекту "Культура" - РИА Новости, 05.12.2023
Буинский драмтеатр открыт после реконструкции по нацпроекту "Культура"
Здание одного из старейших театров Татарстана - Буинского государственного драматического театра открыто после реконструкции, проведенной в рамках нацпроекта... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:27
2023-12-05T16:27
республика татарстан
россия
буинск
рустам минниханов
набережные челны
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КАЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Здание одного из старейших театров Татарстана - Буинского государственного драматического театра открыто после реконструкции, проведенной в рамках нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба главы республики. "Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии здания Буинского государственного драматического театра после реконструкции. Ремонтные работы в культурном учреждении стартовали в апреле 2022 года", - говорится в сообщении. Новое здание театра отвечает самым современным требованиям, в нем созданы условия для выступлений и репетиций профессиональных артистов и музыкальных коллективов. Общая площадь увеличилась до 4 тысяч квадратных метров, вместимость зала составляет более 400 человек. Минниханов подчеркнул, что Буинский драматический театр выполняет важную миссию по популяризации театрального искусства народов Татарстана. "Прекрасный коллектив, очень сильный руководитель. Главное - вы не ограничиваетесь своим периметром: гастролируете по регионам России, выезжаете в другие страны. Это большая важная работа, которая проводится в том числе в рамках укрепления связей с нашими соотечественниками за рубежом", - сказал глава республики. По его словам, важно наполнить театр качественным содержанием, при этом постановки должны быть не только на татарском языке, ведь Татарстан - многонациональная республика, где все живут в мире и согласии. Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отметила, что театрально-концертная площадка в Буинске открылась в рамках нацпроекта "Культура". По ее словам, это четвертая площадка за последние годы, которые созданы при поддержке федерального бюджета. Ранее было открыто два театра в Набережных Челнах и театр юного зрителя в Нижнекамске.
https://ria.ru/20231129/kultura-1912638067.html
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россия
буинск
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россия, буинск, рустам минниханов, набережные челны
Республика Татарстан, Россия, Буинск, Рустам Минниханов, Набережные Челны
Буинский драмтеатр открыт после реконструкции по нацпроекту "Культура"

В Татарстане после реконструкции открыли старейший в республике драмтеатр

© Фото : Официальный сайт Раиса Республики Татарстан/Марсель БадыкшинЗдание Буинского государственного драматического театра после реконструкции
Здание Буинского государственного драматического театра после реконструкции - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Официальный сайт Раиса Республики Татарстан/Марсель Бадыкшин
Здание Буинского государственного драматического театра после реконструкции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Здание одного из старейших театров Татарстана - Буинского государственного драматического театра открыто после реконструкции, проведенной в рамках нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба главы республики.
"Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии здания Буинского государственного драматического театра после реконструкции. Ремонтные работы в культурном учреждении стартовали в апреле 2022 года", - говорится в сообщении.
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Новое здание театра отвечает самым современным требованиям, в нем созданы условия для выступлений и репетиций профессиональных артистов и музыкальных коллективов. Общая площадь увеличилась до 4 тысяч квадратных метров, вместимость зала составляет более 400 человек.
Минниханов подчеркнул, что Буинский драматический театр выполняет важную миссию по популяризации театрального искусства народов Татарстана.
"Прекрасный коллектив, очень сильный руководитель. Главное - вы не ограничиваетесь своим периметром: гастролируете по регионам России, выезжаете в другие страны. Это большая важная работа, которая проводится в том числе в рамках укрепления связей с нашими соотечественниками за рубежом", - сказал глава республики.
По его словам, важно наполнить театр качественным содержанием, при этом постановки должны быть не только на татарском языке, ведь Татарстан - многонациональная республика, где все живут в мире и согласии.
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отметила, что театрально-концертная площадка в Буинске открылась в рамках нацпроекта "Культура". По ее словам, это четвертая площадка за последние годы, которые созданы при поддержке федерального бюджета. Ранее было открыто два театра в Набережных Челнах и театр юного зрителя в Нижнекамске.
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Республика ТатарстанРоссияБуинскРустам МиннихановНабережные Челны
 
 
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