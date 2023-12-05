https://ria.ru/20231205/rekonstruktsiya-1913923832.html

Буинский драмтеатр открыт после реконструкции по нацпроекту "Культура"

Буинский драмтеатр открыт после реконструкции по нацпроекту "Культура" - РИА Новости, 05.12.2023

Буинский драмтеатр открыт после реконструкции по нацпроекту "Культура"

Здание одного из старейших театров Татарстана - Буинского государственного драматического театра открыто после реконструкции, проведенной в рамках нацпроекта... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:27

2023-12-05T16:27

2023-12-05T16:27

республика татарстан

россия

буинск

рустам минниханов

набережные челны

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КАЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Здание одного из старейших театров Татарстана - Буинского государственного драматического театра открыто после реконструкции, проведенной в рамках нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба главы республики. "Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии здания Буинского государственного драматического театра после реконструкции. Ремонтные работы в культурном учреждении стартовали в апреле 2022 года", - говорится в сообщении. Новое здание театра отвечает самым современным требованиям, в нем созданы условия для выступлений и репетиций профессиональных артистов и музыкальных коллективов. Общая площадь увеличилась до 4 тысяч квадратных метров, вместимость зала составляет более 400 человек. Минниханов подчеркнул, что Буинский драматический театр выполняет важную миссию по популяризации театрального искусства народов Татарстана. "Прекрасный коллектив, очень сильный руководитель. Главное - вы не ограничиваетесь своим периметром: гастролируете по регионам России, выезжаете в другие страны. Это большая важная работа, которая проводится в том числе в рамках укрепления связей с нашими соотечественниками за рубежом", - сказал глава республики. По его словам, важно наполнить театр качественным содержанием, при этом постановки должны быть не только на татарском языке, ведь Татарстан - многонациональная республика, где все живут в мире и согласии. Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отметила, что театрально-концертная площадка в Буинске открылась в рамках нацпроекта "Культура". По ее словам, это четвертая площадка за последние годы, которые созданы при поддержке федерального бюджета. Ранее было открыто два театра в Набережных Челнах и театр юного зрителя в Нижнекамске.

https://ria.ru/20231129/kultura-1912638067.html

https://ria.ru/20231102/mordoviya-1906932686.html

россия

буинск

набережные челны

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, буинск, рустам минниханов, набережные челны