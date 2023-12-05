https://ria.ru/20231205/razyasneniya-1913988367.html

Джонсон: конгресс ждет от Белого дома разъяснений стратегии по Украине

Джонсон: конгресс ждет от Белого дома разъяснений стратегии по Украине - РИА Новости, 05.12.2023

Джонсон: конгресс ждет от Белого дома разъяснений стратегии по Украине

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в качестве условий продолжения переговоров об обеспечении помощи Киеву требует от Белого дома подробных... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T20:54

2023-12-05T20:54

2023-12-05T20:54

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майк джонсон

сша

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в качестве условий продолжения переговоров об обеспечении помощи Киеву требует от Белого дома подробных ответов в отношении стратегии по Украине. "Я очень прямо сказал мистеру Салливану (советник президента США по национальной безопасности Джей Салливан - ред.), что остаются важные вопросы, которые требуют ответов для продолжения этих переговоров (о предоставлении помощи Украине - ред.). Какова цель? Какова конечная цель в Украине? Как мы будем обеспечивать надлежащий контроль за (расходованием направляемых - ред.) средств?" - сказал Джонсон журналистам во вторник в Вашингтоне. Спикер сообщил, что позднее сегодня Салливан встретится с членами палаты представителей, где ответит на имеющиеся у них вопросы. Встреча конгрессменов с представителем администрации пройдет на фоне задержек с рассмотрением конгрессом запрошенного Белым домом нового бюджетного пакета, который в том числе включает более 60 миллиардов долларов на обеспечение помощи Украине. Спикер вместе с тем подчеркнул, что считает, что первоочередной задачей национальной безопасности является защита границы США. Ранее сегодня он направил письмо об этом в бюджетное управление Белого дома. Ранее сообщалось, что если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.

https://ria.ru/20231204/zapros-1913733216.html

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украина

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в мире, украина, майк джонсон, сша, киев