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Джонсон: конгресс ждет от Белого дома разъяснений стратегии по Украине - РИА Новости, 05.12.2023
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20:54 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/razyasneniya-1913988367.html
Джонсон: конгресс ждет от Белого дома разъяснений стратегии по Украине
Джонсон: конгресс ждет от Белого дома разъяснений стратегии по Украине - РИА Новости, 05.12.2023
Джонсон: конгресс ждет от Белого дома разъяснений стратегии по Украине
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в качестве условий продолжения переговоров об обеспечении помощи Киеву требует от Белого дома подробных... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:54
2023-12-05T20:54
в мире
украина
майк джонсон
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в качестве условий продолжения переговоров об обеспечении помощи Киеву требует от Белого дома подробных ответов в отношении стратегии по Украине. "Я очень прямо сказал мистеру Салливану (советник президента США по национальной безопасности Джей Салливан - ред.), что остаются важные вопросы, которые требуют ответов для продолжения этих переговоров (о предоставлении помощи Украине - ред.). Какова цель? Какова конечная цель в Украине? Как мы будем обеспечивать надлежащий контроль за (расходованием направляемых - ред.) средств?" - сказал Джонсон журналистам во вторник в Вашингтоне. Спикер сообщил, что позднее сегодня Салливан встретится с членами палаты представителей, где ответит на имеющиеся у них вопросы. Встреча конгрессменов с представителем администрации пройдет на фоне задержек с рассмотрением конгрессом запрошенного Белым домом нового бюджетного пакета, который в том числе включает более 60 миллиардов долларов на обеспечение помощи Украине. Спикер вместе с тем подчеркнул, что считает, что первоочередной задачей национальной безопасности является защита границы США. Ранее сегодня он направил письмо об этом в бюджетное управление Белого дома. Ранее сообщалось, что если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.
https://ria.ru/20231204/zapros-1913733216.html
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в мире, украина, майк джонсон, сша, киев
В мире, Украина, Майк Джонсон, США, Киев
Джонсон: конгресс ждет от Белого дома разъяснений стратегии по Украине

Спикер Джонсон: Конгресс ждет от Белого дома разъяснений стратегии по Украине

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в качестве условий продолжения переговоров об обеспечении помощи Киеву требует от Белого дома подробных ответов в отношении стратегии по Украине.
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"Я очень прямо сказал мистеру Салливану (советник президента США по национальной безопасности Джей Салливан - ред.), что остаются важные вопросы, которые требуют ответов для продолжения этих переговоров (о предоставлении помощи Украине - ред.). Какова цель? Какова конечная цель в Украине? Как мы будем обеспечивать надлежащий контроль за (расходованием направляемых - ред.) средств?" - сказал Джонсон журналистам во вторник в Вашингтоне.
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Спикер сообщил, что позднее сегодня Салливан встретится с членами палаты представителей, где ответит на имеющиеся у них вопросы.
Встреча конгрессменов с представителем администрации пройдет на фоне задержек с рассмотрением конгрессом запрошенного Белым домом нового бюджетного пакета, который в том числе включает более 60 миллиардов долларов на обеспечение помощи Украине.
Спикер вместе с тем подчеркнул, что считает, что первоочередной задачей национальной безопасности является защита границы США. Ранее сегодня он направил письмо об этом в бюджетное управление Белого дома.
Ранее сообщалось, что если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.
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